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Dersi 5 bin TL poşet 5 TL... Kış tatilini makul harcamalarla geçirmek isteyenleri jandarmaya şikayet ettiler!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.01.2025 16:10
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Uludağ’da tatilciler, yüksek fiyatlar nedeniyle kayak ve snowboard yerine 5 TL’lik poşetle kaymayı tercih etti! Kayak ekipmanları ve skipass ücretlerinin pahalı olduğunu belirten vatandaşlar, ucuz eğlencenin peşine düştü. Ancak, poşetle kayarken jandarma tarafından uyarıldılar.

Dersi 5 bin TL poşet 5 TL... Kış tatilini makul harcamalarla geçirmek isteyenleri jandarmaya şikayet ettiler!

Uludağ Kayak Merkezindeki 5 bin yatak kapasiteli 17 otel ve tesislerde yarıyıl tatili hareketliliği başladı. Otel işletmecileri yarıyıl tatil döneminin yoğun geçmesi için yılbaşına oranla fiyatlarında yüzde 50'nin üzerinde indirime gitti.

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Gecelik 15 bin lira olan otel odaları 5 bin lira ile büyük bir bölümü öğrenci olan tatilcilere kiralandı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken 15 Aralık'tan itibaren yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü.

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5 LİRAYA ALDIĞI POŞETLE KAYDI

Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler pistlere akın etti. Zirvede kar kalınlığı 70 santimetrelere kadar ulaşırken hava sıcaklığı ise 4 ila sıfırın altında eksi 1 derece olarak ölçüldü. Kayak, snowboard ve telesiyej fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlar, kendi getirdikleri poşet ve kızakla kaydı.

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EĞİTİM 3 İLA 5 BİN LİRA

Uludağ'da kayak eğitimi günlük 3 ila 5 bin lira arasında kayak ve snowboard kiralama ise 800 lira ile bin lira arasında değişiyor.

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Çocuklarıyla birlikte kaymaya gelen Salih Doğan, "Ankara'dan geliyoruz. Bursa'da çocuklarım yaşıyor onların yanına geldik. Gelmişken Uludağ'a da gidelim dedik. Gayet eğlenceli, kızakla kaydık" dedi.

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"5 LİRAYA ALDIĞIM POŞETLE KAYIYORUM"

5 liraya aldığı poşetle kayan bir vatandaş ise, "İstanbul çocuklarla beraber Uludağ'a kaymaya geldik. Kayıyorduk ama jandarma bizi kaldırdı. Biri bizi şikayet etti. Her zaman gelemiyoruz, senede 1 kere geliyoruz. Gayet keyifli eğlendik. Skipass ve kayak takımı ücretleri çok pahalı. Yaptığın aktiviteye değmiyor. Ben 5 liraya aldığım poşetle kayıyorum. Yırtıldı zaten poşeti de kullanamıyorum" şeklinde konuştu.

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(İHA)

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Uludağ otel
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