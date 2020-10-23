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Destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesabına yatırılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2020 14:05 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesinin bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerin hesabına yatırılacağını duyurdu.

Destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesabına yatırılıyor

Pakdemirli, Yalova'da kivi hasadı etkinliğinde yaptığı konuşmada, destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesabına yatırılacağını söyledi. Pakdemirli, "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 262 bin 641 yetiştiricimizin, 2 milyon 635 bin ton çiğ sütü için 353 milyon 849 bin lira destekleme ödemesi, malak desteği ödemesi kapsamında, 3 bin 610 yetiştiricimizin, 10 bin 289 baş malağı için 2 milyon 670 bin lira destek ödemesi ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 413 projeye 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız. Bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Türkiye'nin bereketli bir coğrafyaya sahip olduğuna, 4 mevsimde üretim ve hasadın aynı anda gerçekleştiğine dikkat çeken Pakdemirli, İç Anadolu'da buğday ekim zamanı gelmişken Yalova'da kivi hasadının yapıldığını vurguladı. Pakdemirli, şunları kaydetti: "Kividen süs bitkilerine, meyve üretiminden sebzeye kadar birçok üründe marka olmuş ve bunu da kendi bileğinin hakkıyla yapmış bir şehir. Aslında yüz ölçümünün yüzde 15'i yani 119 bin dekarı işlenen tarım alanı ama Yalovalı üreticilerimiz, elindeki bu tarım alanını en iyi ve en doğru şekilde kullanarak son 18 yılda bitkisel üretim değerini, 7 kat artışla 309 milyon liraya yükseltti. Yıllık 160 milyon adede varan süs bitkileri üretimi ile Yalova Türkiye'de üçüncü sırada. Süs bitkileri, Yalova'ya yıllık 450 milyon lira katma değer sağlıyor. Hayvansal üretim değeri ise son 18 yılda 2 kat artışla 145 milyon liraya ulaştı. Bu rakamlar Yalova çiftçisinin gayretini, emeğini bize gösteriyor."

Pakdemirli, son 18 yılda Yalova'ya toplam 400 milyon lira destek ödediklerini anlatarak kente yapılan yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

'TÜM ÜRETİCİLERİMİZİ DİTAP'A ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Türkiye'nin dünyanın en zengin biyoçeşitliliğine sahip ülkelerinden biri olduğunu dile getiren Pakdemirli, kivinin de içinde olduğu yüzlerce ürünün bu coğrafyada yetiştiğini aktardı.

Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: "Dünyada kivi üretimi yaklaşık 4 milyon ton. Ülkemiz ise yaklaşık 31 bin dekar alanda yapılan kivi üretimi ile dünyanın sayılı üreticilerinden biri haline geldi. Buraya özellikle dikkati çekmek istiyorum, son 18 yılda, kivi üretimimiz 30 kat gibi rekor bir artışla, 2 bin 500 tondan 74 bin tona ulaştı. Yalova da yıllık 25 bin ton kivi üretimi ile Türkiye'de birinci sıradadır. Bu başarı elbette Yalovalı çiftçilerimizin kurduğu modern bahçelerden dünya standartlarının üzerinde elde edilen üretimlerle hasıl olmuştur. Yalova'da 6 bin 300 dekar alanda yapılan kivi üretimi, doğrudan ve dolaylı olarak 2 bin aileye gelir kapısı olmuştur. Ayrıca Yalovalı çiftçilerimiz, 2019 yılında 3 milyon dolarlık kivi ihracatı yaparak Yalova ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmuştur."

Bu yıl devreye aldıkları Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesine de değinen Pakdemirli, bunun, sözleşmeli üretim, fiyat istikrarı, aracıların kaldırılması, maliyetlerin düşürülmesi gibi çok sayıda unsuru içeren önemli bir proje olduğunu aktardı. Pakdemirli, "Ürününüze değer fiyattan pazar bulmanız ve alın teri ile emeklerinizin karşılığını almanız için burada tüm üreticilerimizi DİTAP'a üye olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

GENÇLERE VE KADINLARA KİVİ YETİŞRİCİLİĞİ TAVSİYESİ

Kivi üretiminin geliştirilmesi ve üründeki katma değerin artması için Bakanlık olarak önemli destekler verdiklerini belirten Pakdemirli, şu bilgileri paylaştı: "Özellikle kivi üreticilerimize dekara toplam 19 lira mazot-gübre desteği veriyoruz. Ayrıca, dekara 10 lira katı organik-organomineral gübre desteği 20 ila 40 lira organik tarım ve iyi tarım desteği sağlıyoruz. Kivi üretiminde yeni bahçe kurulumunu da destekliyoruz. Bu amaçla standart fidan kullanımı ile kurulan bahçelerde dekara 100 lira, sertifikalı fidan kullanımında ise 280 lira destek veriyoruz. Küçük aile işletme desteği kapsamında dekara 100 lira sağlamaktayız. Bunların yanında üretilen kivilerin işleme, pazarlama ve depolama yatırımlarına da ciddi hibe imkânları sunuyoruz. Bugüne kadar 13 soğuk hava deposu ile 16 işleme, ambalajlama ve paketleme olmak üzere toplam 29 projeye 8,2 milyon lira hibe desteği verdik. Ayrıca, Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerimiz tarafından kivi üreticilerimize ve sektöre, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi ile finansman sağlanıyor. Bunun yanı sıra çiftçilerimizi doğal afetlerden korumak amacıyla TARSİM kapsamında, poliçenin yüzde 50'sini devlet olarak destekliyoruz. Üreticinin genç ve kadın olması durumunda poliçe destek oranını da arttırıyoruz. Gençlerimize ve kadınlarımıza az bir yatırımla ekonomik verim süresi 30 yıl olan kivi yetiştiriciliğine yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü 10 dekarlık bir alana yapacağınız ufak bir yatırımla 30 yıl boyunca asgari ücretin aylık 6 katına kadar gelir elde edebilirsiniz."

ÜRETİLEN GIDANIN ÜÇTE BİRİ İSRAF EDİLİYOR

Gıda israfıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Pakdemirli, bugün dünyada üretilen gıdanın her yıl üçte birine karşılık gelen 1,3 milyar tonunun kaybedildiğini ya da israf edildiğini anlattı. Tarladan perakendeye gelinceye kadar üretilen gıdanın ise yüzde 14'ünün kaybolduğuna dikkat çeken Pakdemirli, “Ülkemizde de israf maalesef ciddi boyutlarda. Günlük olarak 4,9 milyon ekmeğin israf edildiğini görüyoruz. Üretilen sebze ve meyvelerin yüzde 50'sinde kayıp yaşanıyor. Hizmet sektöründe, işletme başına yılda 4,2 ton gıda, 2 bin litre içecek israfı gerçekleşiyor. Yani ülkemizde, her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da yaklaşık 625 bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarına denk geliyor." diye konuştu.

Toplumun yüzde 5 bile bilinçlenmesi durumunda ülkede 900 bin ailenin 1 yıllık geçiminin karşılanacağını dile getiren Pakdemirli, Bakanlık olarak geçen mayıs ayında gıda kaybını önlemek ve israfını azaltmak amacıyla önemli bir kampanya başlattıklarını hatırlattı.

KAYNAK:AA

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