Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde partisinin kongresine katıldı. Kongrede konuşan Destici, “Her yıl, yıl sonuna doğru asgari ücret tespit komisyonu bir araya gelir. İşçi, işveren, hükümet toplanır ve yıllık bir asgari ücret belirlenir. Biz son 3 yılda yapılan tüm artışlarda BBP olarak önceden teklifte bulunduk ve bu tekliflerimiz de tuttu. Mesela biz 2019’da 2 bin 20 TL dedik ve rakam 2 bin 20 TL olarak açıklandı. Biz bunu bütçe artışı oranına göre söyledik. Yani bütçe ne kadar artıyorsa, yüzde 30 mu, yüzde 40 mı artmış? Bunun olduğu gibi asgari ücretliye verilmesi lazım. Bir kere bunda asla taviz olmaması lazım. Şu anda 2 bin 800 küsur TL. Ama işçi bunu ocak ayında almaya başladı. Şimdi geldik ekim ayına. İşçimiz halen 2 bin 800 TL alıyor. Ama doğal gaz, elektrik, su, et, süt, yumurta, yoğurt, ayakkabı, elbise, çocuğun defteri, kitabı, neredeyse yüzde 25-30 artmış. Peki aynı maaşı alan bir asgari ücretli aile ekonomisini nasıl çevirecek? Onun için biz buna bir çözüm bulunmalı diyoruz” diye konuştu.

"6 AYLIK ZAM YAPILSIN"

Asgari ücretliye yıllık değil, 6 aylık zam yapılmasını öneren Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mesela memurlarımız ve diğer işçi kesimimiz, yani toplu sözleşmeye dahil olanların 6 ayda bir ücretleri yenileniyor. Bir de enflasyon farkı veriliyor. Biz de diyoruz ki, bu yıldan itibaren asgari ücret de bir yıllık değil, 6 aylık olarak belirlensin. Asgari ücretlimiz enflasyona ezilmesin. Bu teklifimizi daha önce de yaptık. Bunu mecliste de dile getiriyoruz. Toplanacak olan asgari ücret komisyonunun tüm taraflarına da bunu yazılı olarak teklif edeceğiz.” (DHA)



