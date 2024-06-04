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Detay vermedi ama yeni çalışmayı duyurdu! Hepsinin kapısını çalacak… 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da satılsa yüzde 40’a kadar vergi…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.06.2024 09:09
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergilendirmede daha adaletli ve dengeli bir modeli yaşama geçirmek için yasa değişikliği üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda Maliye, kira gelirleri, gayrimenkul satışındaki vergi istisnaları gibi bir dizi konuda önemli düzenlemeleri yaşama geçirmeye hazırlanıyor.

Detay vermedi ama yeni çalışmayı duyurdu! Hepsinin kapısını çalacak… 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da satılsa yüzde 40’a kadar vergi…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün akşam katıldığı yayında Türkiye'deki kurumlar vergisi mükelleflerinin önemli bir kısmı uzun yıllardır zarar beyan etmelerini gündeme getirerek, "20 yıl boyunca zarar eden bir şirketi açık tutarmısınız? Yüksek teknoloji Teslavari firmalar istisna tabi. Ama normal geleneksel bir sektörden 5 yıl üst üste zarar etseniz devam edermisiniz? İstisna ve muafiyetlere bakıyoruz. Bütün bu konuları içeren önemli bir çalışmamız var. Belirli bir noktaya gelince kamuoyuyla paylaşırız" açıklamasını yapan Şimşek, asgari gelir vergisi için de, "Bütün fikirleri değerlendiriyoruz” dedi.

AA-20240418-34297500-34297477-BAKAN_SIMSEK_ABDDE_TURKIYE_EKONOMISINI_DEGERLENDIRDI

5 YIL SINIRI KALDIRILIYOR

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu olası vergi değişiklikleri hakkında NTV’deki yazısında, gayrimenkullerin 5 yıl geçtikten sonra satışında vergilendirmemeyi öngören düzenlemenin yürürlükten kaldırılacağını dile getirdi. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde 5 yıllık süre yürürlükten kaldırılmış olacak, 5 yıl 10 yıl geçtikten sonra da satılsa, söz konusu satıştan elde edilecek kazançlar yüzde 15 - 40 aralığında gelir vergisine tabi olacak.

Yapılacak bu düzenleme ile arsa ve arazilerin imar rantlarının vergilendirilmesi amaçlanıyor. Yeni düzenleme ile birlikte, Maliye’nin bu satışlardan ciddi tutarda gelir vergisi tahsil etmesi bekleniyor.

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EVİ SATARKEN GERÇEK BEDELİ VERGİLENDİRİLECEK

Bir başka düzenleme de tapudaki devirlerin gerçek satış bedeli üzerinden yapılma zorunluluğu getirilmesi olacak. Gayrimenkul sektörü 2018’den bu yana bu sorunun çözümü için tapu devirlerinde gerçek satış bedeline geçilmesi, gerçek satış bedellerinin ekspertiz raporlarından da yararlanılarak devlet tarafından belirlenmesi, tapu devirlerinin belirlenen bu bedellerin altında yapılmaması önerisinde bulunuyor.
Torba yasa teklifi ile, tapu devirlerinin gerçek satış bedeli üzerinden yapılması ve bu tutarlar üzerinden tapu harcı alınması, bunun için tüm satışlarda ekspertiz raporu aranılması uygulamasına geçilmesi ile ilgili düzenleme yapılması öngörülüyor.

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ÇOK EVİ OLANA ÇOK VERGİ Mİ GELİYOR?

Geçtiğimiz günlerde birden fazla arsa, konut, ofis, işyeri vb. taşınmazı olanlara farklı tapu harcı ve emlak vergisi oranları uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılacağına ilişkin haberler yer aldı. Örneğin, ikinci ve sonraki konutlar için 2-3 kat emlak vergisi ve 2 kat tapu harcı alınması gibi.

Uzmanlar taşınmaz satışında gerçek bedele geçişle beraber, emlak vergisi ve tapu harcının katmerli değil de, taşınmazların gerçek bedelleri üzerinden alınması şeklinde bir düzenleme yapılabilme ihtimalini değerlendiriyor. Burada, gerçek satış bedeli üzerinden ödenecek emlak vergisi tutarlarının ciddi boyutta artması beklentisi var.

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VERGİ CEZALARI DA ARTABİLİR

Torba yasa teklifinde yer alacak yeni bir düzenleme ile Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddelerinde değişiklikler yapılarak, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının birkaç kat artırılması bekleniyor. Bu şekilde söz konusu cezaların caydırıcılığı da artırılmış olacak.


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