FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Detaylar belli oldu! Kredi istemeyenlere yüzde 50 hibe...

Detaylar belli oldu! Kredi istemeyenlere yüzde 50 hibe...

23.03.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta aktarılan çiftçilere destek paketinin detayları belli oldu. Krediler Ziraat Bankası üzerinden verilecek ve bit yıl geri ödemesiz ve 8 yıl vadeli olarak kullanılacak.

Detaylar belli oldu! Kredi istemeyenlere yüzde 50 hibe...

Kredi müjdesinin detayları belli oldu. Kredi kullanmak istemeyen çiftçiler yüzde 50'ye varan hibe desteği alabilecek. Yatırımın yarısı hazineden olacak. Örneğin 300 dekarlık bir alanın sulanması için gerekli olan 250 kilowatlık bir GES kurulumu için harcanacak 2,5 milyon TL’lik tutarın yüzde 50’sini hazine karşılayacak.

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

4-5 yılda kendisini amorti edeceği tahmin edilen yatırımla tarımsal üretimin artırılması için harcanacak enerji doğal kaynaklardan elde edilecek. Tarımsal sulama amacıyla tarım arazisinin yüzde 1’ine kadar GES kurulabilecek. Öte yandan güneş enerjisi santralleri ile tarımsal sulama amaçlı lisanssız üretim yapan bireylere (çiftçiler) de ihtiyaç fazlası elektriği satış imkânı getirilecek. Bu imkânlardan çiftçiler, sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri faydalanabilecek.

Enerji maliyetleri ve çeşitli sebeplerle ekimi yapılamayan araziler, alternatif enerji kaynaklarının devreye alınmasıyla yeniden ekim biçilecek. Tarımsal sulamada alternatif enerji kaynaklarının devreye alınmasıyla, enerji ve gıda arz güvenliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

Toplamda 1000 MW gücünde GES tesisinin Şanlıurfa’da kurulumu hedefleniyor. Bu güçte bir tesisin kurulumuyla Şanlıurfa’nın sulamada kullandığı elektriğin yüzde 48’i güneş enerjisi ile sağlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kur korumalı mevduata teşvik!Kur korumalı mevduata teşvik!
Bakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklamasıBakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklaması
İslam Memiş’ten çok konuşulacak dolar ve altın yorumu: Ataklar devam ederse Merkez Bankası…İslam Memiş’ten çok konuşulacak dolar ve altın yorumu: Ataklar devam ederse Merkez Bankası…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Ukraynalılar Edirne'den ev kiralamaya başladı, fiyatlar tavan yaptı

Ukraynalılar Edirne'den ev kiralamaya başladı, fiyatlar tavan yaptı

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Türk-İş'ten flaş açıklama!

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Türk-İş'ten flaş açıklama!

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kur korumalı mevduat açıklaması: Yenileme tercih ediliyor

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kur korumalı mevduat açıklaması: Yenileme tercih ediliyor

Asgari ücret için tarih ve rakam verdi! Özgür Demirtaş sosyal medyadan paylaştı...

Asgari ücret için tarih ve rakam verdi! Özgür Demirtaş sosyal medyadan paylaştı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

En büyük göğüs hayali yarım kaldı! Bu sefer çıkarttıracak

En büyük göğüs hayali yarım kaldı! Bu sefer çıkarttıracak

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tepki topladı! Siyahi Müslüman öğrenci dövülürken...

Tepki topladı! Siyahi Müslüman öğrenci dövülürken...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.