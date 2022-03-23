Detaylar belli oldu! Kredi istemeyenlere yüzde 50 hibe...

Kredi müjdesinin detayları belli oldu. Kredi kullanmak istemeyen çiftçiler yüzde 50'ye varan hibe desteği alabilecek. Yatırımın yarısı hazineden olacak. Örneğin 300 dekarlık bir alanın sulanması için gerekli olan 250 kilowatlık bir GES kurulumu için harcanacak 2,5 milyon TL’lik tutarın yüzde 50’sini hazine karşılayacak.

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

4-5 yılda kendisini amorti edeceği tahmin edilen yatırımla tarımsal üretimin artırılması için harcanacak enerji doğal kaynaklardan elde edilecek. Tarımsal sulama amacıyla tarım arazisinin yüzde 1’ine kadar GES kurulabilecek. Öte yandan güneş enerjisi santralleri ile tarımsal sulama amaçlı lisanssız üretim yapan bireylere (çiftçiler) de ihtiyaç fazlası elektriği satış imkânı getirilecek. Bu imkânlardan çiftçiler, sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri faydalanabilecek.

Enerji maliyetleri ve çeşitli sebeplerle ekimi yapılamayan araziler, alternatif enerji kaynaklarının devreye alınmasıyla yeniden ekim biçilecek. Tarımsal sulamada alternatif enerji kaynaklarının devreye alınmasıyla, enerji ve gıda arz güvenliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

Toplamda 1000 MW gücünde GES tesisinin Şanlıurfa’da kurulumu hedefleniyor. Bu güçte bir tesisin kurulumuyla Şanlıurfa’nın sulamada kullandığı elektriğin yüzde 48’i güneş enerjisi ile sağlanacak.

