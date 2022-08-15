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'Deterjan Pazarı' vurgununa Bakanlıktan açıklama geldi: 100 milyon liranın üzerinde…

15.08.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu ‘Deterjan Pazarı’ vurgununda yeni bir gelişme yaşandı. Bu yıl yaklaşık 10 bin kişiyle sözleşme imzaladığı ve yaklaşık 8 bin kişiye 100 milyon liranın üzerinde ödeme yapılması gerekirken herhangi ödemede bulunulmadığı saptandı. Ticaret Bakanlığı açıklamasında ise konunun ‘nitelikli dolandırıcılık’ olduğu ifade edildi.

'Deterjan Pazarı' vurgununa Bakanlıktan açıklama geldi: 100 milyon liranın üzerinde…

Ankara'da, ham maddesini sattıkları kişilerin hazırlayacağı banyo toplarını 3 katı fiyatla geri alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen, 'Deterjan Pazarı' firmasına ilişkin Ticaret Bakanlığından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre firmanın vatandaşlara sözleşme imzalattığı tespit edildi.

Şirketin, imzaladıkları sözleşmeler uyarınca "Banyo Temizlik Yapım Seti" adı altında birkaç malzemeyi depozito bedeli (150 lira) karşılığı kişilere vereceği ve ortaya çıkan ürünü belli bir süre sonra teslim alacağı, yapılan ürün başına da 10 lira ödeyeceği (her bir koliden 40 banyo topu yapılabildiği) ayrıca ürünün yapım işinin bitiminde alınan depozitonun kişilere iade edileceği vaadiyle para topladığı görüldü.
Buna karşın kuruluşun internet sitesi, sosyal medya ve tanıdıklarının tavsiyesi üzerine şirketten "Banyo Temizlik Yapım Seti"ni koli başına 150 lira depozito ödeyerek teslim alan kişilere bu setin içindeki malzemeleri talimatlarda belirtilen kurallara uyarak üretmeleri ve "banyo topu" denilen ürünü şirkete belirtilen sürede teslim etmelerine rağmen sözleşmede belirtilen bedelin ve depozitonun ödenmediği, aynı durumda birçok kişinin de bulunduğu, şirket yetkililerine ise ulaşılamadığı bildirildi.

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"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Bu itibarla SK Deterjan Pazarı Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ nezdinde Ticaret Bakanlığı müfettişlerince inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu, bu yıl yaklaşık 10 bin kişi ile "Banyo Topu İş Kolisi Sözleşmesi" imzalandığı ve yaklaşık 8 bin kişiye 100 milyon liranın üzerinde ödeme yapılması gerekirken sözleşme süreleri dolmasına ve tüm şartları yerine getirmelerine rağmen herhangi ödemede bulunulmadığı belirlendi. Bu nedenle SK Deterjan Pazarı Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin "piramit satış sistemleri benzeri" bir faaliyette bulunduğu ve söz konusu faaliyetin Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesi kapsamında (nitelikli dolandırıcılık) değerlendirildiği sonuçlarına varıldı.


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Anahtar Kelimeler:
deterjan pazarı
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