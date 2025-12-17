FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Deutsche Bank'tan Türkiye için çarpıcı faiz ve enflasyon tahmini!

Merkez Bankası faiz indirimlerine temmuz ayında start vermişti. Son 4 toplantıda 800 baz puan indirim yaparak faizi yüzde 46'dan yüzde 38'e çeken Merkez Bankası'nın 2026'da nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Alman Deutsche Bank'tan Türkiye'ye ilişkin yeni bir analiz geldi. Dev banka 2026 için faiz ve enflasyon tahminini paylaştı. İşte detaylar...

Deutsche Bank'tan Türkiye için çarpıcı faiz ve enflasyon tahmini!
Cansu Akalp

Merkez Bankası faiz indirimlerine temmuz ayında start vermişti. Temmuzda 300 baz puan, eylülde 250 baz puan, ekimde ise 100 baz puan indirim yapan Merkez Bankası, yılın son faiz kararını ise 11 Aralık tarihinde açıkladı. Geçtiğimiz hafta faizi 150 baz puan indiren Merkez Bankası, politika faizini yüzde 38'e çekti.

Böylece son 4 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 800 baz puanlık indirim yapılmış oldu. Temmuzda yüzde 46 olan faiz, aralıkta yüzde 38'e düştü.

DEUTSCHE BANK'TAN FAİZ VE ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine 2026'da devam edip etmeyeceği merak edilirken, Alman Deutsche Bank'tan Türkiye'ye ilişkin yeni bir analiz geldi. Cnbc-e yayınında konuşan Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, faiz ve enflasyon tahminlerini açıkladı.

Deutsche Bank tan Türkiye için çarpıcı faiz ve enflasyon tahmini! 1

"ENFLASYON BEKLENTİMİZ YÜZDE 24"

Onay, iç talebin öngörülenin üzerinde kalmasının fiyat istikrarı sürecini etkilediğine dikkat çekti. "Talep koşullarının tahminlerin üzerinde gelmesi dezenflasyonun hızını düşürdü" diyen Onay, "2026 için enflasyon beklentimiz yüzde 24 civarında" ifadelerini kullandı.

"HER TOPLANTIDA 100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYORUZ"

Merkez Bankası'nın tahmin güncellemelerine ilişkin beklentilerine ilişkin konuşan Onay, "TCMB tahminleri güncelleme konusunda aceleci davranmayacaktır. İlk raporda TCMB'nin enflasyon tahminlerinde revizyon beklemiyoruz" dedi.

2026'ya ilişkin faiz beklentilerini de paylaşan Onay, "Merkez Bankası'nın 2026'da her toplantıda 100 baz puan faiz indirmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu, 263 işçi alacakTürkiye Taşkömürü Kurumu, 263 işçi alacak
Renault'un efsanesi yıllar sonra satışa sunuldu! Türkiye fiyatı...Renault'un efsanesi yıllar sonra satışa sunuldu! Türkiye fiyatı...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası temmuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.