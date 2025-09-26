Dev banka o saatlerde hizmet vermeyecek! IBAN numaraları değişecek, sisteme sil baştan düzenleme

Dijital bankacılık uygulamalarından Enpara, QNB çatısından tamamen ayrılarak farklı ve bağımsız bir bankaya dönüşüyor. Geçtiğimiz yıl faaliyet izni alan banka, son aşamaya geldi. Buna göre, QNB ve Enpara'dan müşterilere yapılan duyuruda, yapılacak sistem geliştirmeleri nedeniyle 27 Eylül 2025 Cumartesi, sabah 04.00-09.00 saatleri arasında bazı hizmetlerde kesintiye gidileceği hatırlatıldı.

IBAN NUMARALARI DEĞİŞECEK

Enpara'nın QNB çatısından ayrılmasıyla birlikte banka müşterileri için birçok kapsamlı değişikliğe gidilecek olsa da, uygulamalar içerisinde en dikkat çekeni IBAN numaralarındaki dönüşüm olacak.

111 NUMARASI KULLANILMAYACAK

Halihazırda 3 milyonun üzerinde abonesi bulunan Enpara, bugüne kadar kullandığı IBAN'larda yer alan ve QNB'ye tahsis edilen '111' numarasını artık kullanamayacak. Bir başka değişle bankadaki tüm IBAN'lar sil baştan yeniden belirlenecek.

Müşterilerine mail ve SMS yoluyla gerekli bilgilendirmeleri yapan Enpara, banka müşteri listesinde adı bulunan ve kullanıma açık hesabı olan tüm müşterilerin değişiklik sonrası IBAN adreslerini takip etmelerini tavsiye etti.