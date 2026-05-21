Dev bankadan faiz artışı uyarısı!

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan'ın CEO'su Dimon, faizlerin çok daha yüksek seviyelere çıkabileceği uyarısında bulundu.

Cansu Çamcı

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, faiz oranlarının mevcut seviyelerin çok üzerine çıkabileceğini söyledi. Dimon’ın uyarısı, tahvil getirilerinin çok yılın zirvelerine ulaştığı bir dönemde geldi.

Bloomberg'e konuşan Dimon, küresel ekonomide tasarruf bolluğundan yeterli tasarrufun bulunmadığı bir döneme geçilmiş olabileceğini belirterek, bu durumun faizler üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceğine işaret etti.

PETROL, BÜTÇE VE YAPAY ZEKA ETKİSİ

Dimon’ın değerlendirmesi, uzun vadeli tahvillerin baskı altında olduğu bir dönemde geldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin merkez bankalarını faiz artırmaya zorlayabileceğine yönelik endişeler, tahvil piyasasında satış baskısını artırıyor.

Japonya, Birleşik Krallık ve ABD’de kamu harcamalarına ilişkin kaygılar ile yapay zeka patlamasının ABD ekonomisindeki büyümeyi desteklemesi de yatırımcıların uzun vadeli borçlanma araçları için daha yüksek getiri talep etmesine neden oluyor.

Dimon, “Tahvil faizleri yükselebilir” diyerek, faizlerin artık artmayacağı yönündeki yaklaşımın yanlış olduğunu söyledi. JPMorgan CEO’su, “Bizim gibi şirketler hem daha yüksek hem de daha düşük faizlere hazırlıklı olur” ifadelerini kullandı.

30 YILLIK TAHVİL FAİZİ 19 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Bu hafta 30 yıllık ABD Hazine tahvili getirileri 2007’den bu yana görülen en yüksek seviyelere çıktı. İki yıllık tahvil faizleri ise Şubat 2025’ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Piyasadaki hareket, yatırımcıların İran savaşının enflasyonist etkilerine ve dünyanın en büyük ekonomisindeki bütçe açığı risklerine ilişkin endişelerini yansıtıyor.

Orta Doğu’daki çatışmanın yakın zamanda çözüleceğine dair sınırlı işaret bulunurken, işlemciler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayına kadar 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimalini yüzde 70 olarak fiyatlıyor. Mart ayına kadar 25 baz puanlık artış ise neredeyse kesin görülüyor. Swap piyasalarına göre bu tablo, İran savaşı başlamadan önce yıl sonuna kadar ikiden fazla 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisiyle belirgin bir tezat oluşturuyor.

30 TRİLYON DOLARLIK KAMU BORCU

Dimon, ABD kamu borcuna da dikkat çekti. “ABD hükümet borcu 30 trilyon dolar, ortalama faiz oranı yüzde 3,5. Bugün bile bu borcu daha düşük bir oranla yeniden finanse etmeleri mümkün değil” dedi.

ABD’nin bu yıl 2 trilyon dolar daha borçlanması gerektiğini belirten Dimon, asıl belirsizliğin dünyanın bu duruma ne zaman daha fazla endişeyle yaklaşacağı olduğunu söyledi. Dimon’a göre enflasyonun, yatırımcıların uzun vadeli tahvillere sahip olma isteğini azaltacağı bir noktaya gelinmesi halinde baskı daha da artabilir.

KREDİ FAİZLERİNE DE YANSIYACAK

JPMorgan CEO’su, yükselen faizlerin etkisinin kredi piyasasında da hissedileceğini vurguladı. Dimon, “Faizler kolaylıkla daha da yükselebilir, kredi spreadleri de daha fazla açılabilir” dedi.

Dimon, bir noktada çok sayıda şirketin borçlarını daha yüksek faizlerle yeniden finanse etmek zorunda kalacağını da sözlerine ekledi.

