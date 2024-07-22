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  4. Dev bankayı satın aldılar! Türkiye'deki hisselerinin tamamını devrediyor: İmzalar atıldı

Dev bankayı satın aldılar! Türkiye'deki hisselerinin tamamını devrediyor: İmzalar atıldı

22.07.2024 15:23
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Rönesans Holding, Rabobank AŞ hisselerinin tamamının Rabobank International Holding B.V.'den satın alınmasına ilişkin hisse devir anlaşması imzaladı.

Dev bankayı satın aldılar! Türkiye'deki hisselerinin tamamını devrediyor: İmzalar atıldı

Rönesans Holding ile Rabobank International Holding B.V. arasındaki anlaşmaya göre, 2014 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank A.Ş.’nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından Rönesans Holding’e devredilecek.

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FİNANS SEKTÖRÜNÜ DE LİSTEYE EKLEYECEK

İnşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımlar olmak üzere beş ana faaliyet kolu bulunan Rönesans Holding, bu satın alma ile faaliyet alanlarına finans sektörünü de eklemiş olacak.

ONAY BEKLENİYOR

GKC Partners’ın Rönesans Holding'in hukuki danışmanı olarak görev yaptığı işlemin kapanışı için düzenleyici kurumların onayı bekleniyor.

Yabancı ortaklıklar ve uluslararası finansman yaratma kabiliyetiyle öne çıkan Rönesans Holding, Nisan 2024’te ilk halka arzını gerçekleştirerek grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ı halka açmıştı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Rönesans Holding
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