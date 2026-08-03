Dev enerji şirketi imzayı attı! Yeni sahibi belli oldu

İngiliz enerji şirketi Shell, Avrupa'daki karasal yenilenebilir enerji yatırımlarını elden çıkarma kararı aldı. Şirket, söz konusu portföyün Fransız enerji şirketi TotalEnergies'e devredilmesi için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Shell'in Avrupa'da bulunan karasal yenilenebilir enerji faaliyetleri TotalEnergies'e devredilecek. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte portföyün yönetimi tamamen Fransız enerji şirketinin kontrolüne geçecek.

500 MEGAVATLIK SANTRAL PORTFÖYÜ DEVREDİLECEK

Satış kapsamında, büyük bölümü İtalya ve Hollanda'da bulunan işletmedeki veya inşaat aşamasındaki yaklaşık 500 megavat kapasiteli güneş ve rüzgar enerjisi santralleri de yer alıyor.

Böylece TotalEnergies, Avrupa'daki yenilenebilir enerji yatırımlarını güçlendirirken, Shell ise portföyünde önemli bir değişikliğe gitmiş olacak.

3,5 GİGAVATLIK PROJELER DE ANLAŞMAYA DAHİL

Anlaşma yalnızca faaliyetteki santralleri kapsamıyor. İtalya, İngiltere ve İspanya'da geliştirilme süreci devam eden toplam 3,5 gigavat kapasiteli güneş, rüzgar ve batarya depolama projeleri de satış kapsamında bulunuyor.

Söz konusu projelerin de işlem tamamlandıktan sonra TotalEnergies bünyesine geçmesi planlanıyor.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Düzenleyici kurumların onayına bağlı olan satış işleminin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Onay sürecinin ardından anlaşmaya konu olan tüm yenilenebilir enerji portföyü TotalEnergies'in kontrolüne geçmiş olacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır