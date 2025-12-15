FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Dev giyim markası iflasın eşiğinde! Tasfiye satışları başladı, yüzde 50 indirim var

Markalardan peş peşe iflas açıklamaları geliyor. Moda devlerinden Primp, 15 yıllık faaliyetinin ardından tüm mağaza ve çevrimiçi operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Marka, kapanış öncesi tasfiye satışlarına başladı. Tüm ürünlerde yüzde 50 indirim yapıldı.

Dev giyim markası iflasın eşiğinde! Tasfiye satışları başladı, yüzde 50 indirim var
Cansu Akalp

ABD'nin Minnesota eyaletinde 'ucuz şık' konseptiyle büyük bir kitle edinen Primp, faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı.

ONLINE SATIŞLAR DA DAHİL

Kurucuları aldıkları kararı sosyal medya üzerinden duyurdu. Markanın web sitesi dahil olmak üzere kalan tüm mağazaları 23 Aralık 2025 tarihinde kapılarını kalıcı olarak kapatacak.

TASFİYE SATIŞI BAŞLADI

Bu vedanın hemen ardından, müşterilerin hediye kartlarını ve sadakat puanlarını kullanabileceği, tüm ürünlerde yüzde 50 indirimin uygulandığı büyük bir tasfiye satışı resmen başladı.

Dev giyim markası iflasın eşiğinde! Tasfiye satışları başladı, yüzde 50 indirim var 1

Primp, 2010 yılında Michele Henry ve Wesley Uthus tarafından, şık tasarımları uygun fiyatlarla sunma hedefiyle kuruldu; yani markanın temeli “uygun bütçeyle stil sahibi olmak” anlayışına dayanıyordu. İlk mağazasını St. Paul’da açan şirket, kısa sürede Twin Cities bölgesinin ötesine yayılarak Sioux Falls ve Fargo gibi diğer şehirlere de ulaştı. Koleksiyonlarının çoğu 100 doların altında olan Primp, müşterilerine trend ürünler ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunmayı ilke edindi.

SEBEBİNİ AÇIKLAMADILAR

Kurucu ortaklardan Wesley Uthus, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda kapanış kararının kendisini derinden üzdüğünü belirterek, markanın bugünlere gelmesinde emeği geçen çalışanlara ve müşterilere şükranlarını iletti. Şirket ise resmi bir iflas başvurusu yapmadan aldığı ani kapanış kararının arkasındaki ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'3 kata yakın fark' Tapuda işi olanlar dikkat 'Yoğun hareketlilik var''3 kata yakın fark' Tapuda işi olanlar dikkat 'Yoğun hareketlilik var'
Çin'de gayrimenkul sektöründeki daralmaya bağlı konut fiyatlarındaki düşüş sürüyorÇin'de gayrimenkul sektöründeki daralmaya bağlı konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
iflas marka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.