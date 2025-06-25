Dev indirim geliyor! Akaryakıt tabelasında rakamlar bambaşka olacak (25 Haziran Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)

Benzine indirim gelecek mi? Motorine indirim var mı? Araç sürücüleri depolarını doldurmak için akaryakıt fiyatlarındaki zam ve indirim haberlerini dikkatle takip ediyor. Son dönemde brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla beraber benzin ve motorine peş peşe zamlar gelmişti. Ancak araç sahiplerini sevindiren bir haber de geldi. Peki, benzin ve motorin için büyük indirim mi geliyor? İşte benzin ve motorin indiriminde son durum...

İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Savaşla beraber fiyatlar hızla yükselirken ateşkes haberi ve çatışmaların durmasıyla akaryakıt fiyatlarında da yeni bir indirimin yolu gözüktü.

TARİH BELLİ OLDU! BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

26 Haziran perşembe gününden itibaren benzinde 2.68, motorinde ise 4.06 TL fiyat indirimi bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 51.51 TL

Motorin: 53.09 TL

LPG: 25.09 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 51.36 TL

Motorin: 52.97 TL

LPG: 24.49 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52.18 TL

Motorin: 53.92 TL

LPG: 24.99 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52.51 TL

Motorin: 54.27 TL

LPG: 24.94 TL