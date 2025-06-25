Dev indirim geliyor! Akaryakıt tabelasında rakamlar bambaşka olacak (25 Haziran Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)

Benzine indirim gelecek mi? Motorine indirim var mı? Araç sürücüleri depolarını doldurmak için akaryakıt fiyatlarındaki zam ve indirim haberlerini dikkatle takip ediyor. Son dönemde brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla beraber benzin ve motorine peş peşe zamlar gelmişti. Ancak araç sahiplerini sevindiren bir haber de geldi. Peki, benzin ve motorin için büyük indirim mi geliyor? İşte benzin ve motorin indiriminde son durum...
İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Savaşla beraber fiyatlar hızla yükselirken ateşkes haberi ve çatışmaların durmasıyla akaryakıt fiyatlarında da yeni bir indirimin yolu gözüktü.
26 Haziran perşembe gününden itibaren benzinde 2.68, motorinde ise 4.06 TL fiyat indirimi bekleniyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 51.51 TL
Motorin: 53.09 TL
LPG: 25.09 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 51.36 TL
Motorin: 52.97 TL
LPG: 24.49 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 52.18 TL
Motorin: 53.92 TL
LPG: 24.99 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 52.51 TL
Motorin: 54.27 TL
LPG: 24.94 TL
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