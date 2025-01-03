FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dev kahve zinciri Starbucks ürünlerine yüzde 36 zam yaptı! Bugün itibariyle geçerli fiyat listesi tepki çekti...

Dev kahve zinciri Starbucks ürünlerine yüzde 36 zam yaptı! Bugün itibariyle geçerli fiyat listesi tepki çekti...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.01.2025 16:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dev kahve zinciri Starbucks Türkiye fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Bugün itibariyle tüm şubelerindeki ürünlere yüzde 36'ya varan zam yapıldı.

Dev kahve zinciri Starbucks ürünlerine yüzde 36 zam yaptı! Bugün itibariyle geçerli fiyat listesi tepki çekti...

Starbucks, 2025'in ilk günlerinde Türkiye'deki ürünlerine zam yapma kararı aldı.

Kahve fiyatlarına yüzde 36'ya varan zamlar yapılırken yeni fiyatlar tepki çekti.

thumbs_b_c_12a47fdac48a90bbc1d4a3b33583d913

İŞTE ZAMLI KAHVE FİYATLARI:

Bu zamla birlikte küçük boy filtre kahvenin fiyatı 70 liradan 95 liraya çıkarken, orta boy filtre kahve fiyatı da 80 liradan 105 liraya, büyük boy ise 90 liradan 115 liraya yükseldi.

Americano'nun fiyatları ise küçük boyda 75 liradan 102 liraya, orta boyda 85 liradan 114 liraya ve büyük boyda 95 liradan 126 liraya çıktı.

thumbs_b_c_d1a9a20f70b44dc2019f6ef3a6bd5f27

Küçük boy Mocha fiyatları da 115 liradan 155 liraya, büyük boy Mocha fiyatları ise 140 liradan 175 liraya çıktı.

Sezonun favorileri ve yeni ürünler olarak tanıtılan Pistachio Latte ve Iced Pistachio Latte fiyatları ise küçük boyda 160, orta boyda 170 ve büyük boyda 180 TL oldu.

Diğer yeni ürünler olan Pistachio Creme Frappuccino fiyatları ise sırasıyla 165,175 ve 185 TL oldu.

Anahtar Kelimeler:
Starbucks kahve Zam filtre kahve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aciller dolup taştı! Boşalan yatak hemen doluyor

Aciller dolup taştı! Boşalan yatak hemen doluyor

Destici'den olay yaratacak çıkış: Duyunca kanım dondu!

Destici'den olay yaratacak çıkış: Duyunca kanım dondu!

ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma!

ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma!

MYNET ÖZEL| Özgür Erdursun 'Refah payı en fazla bu kadar olur' diyerek rakam verdi

MYNET ÖZEL| Özgür Erdursun 'Refah payı en fazla bu kadar olur' diyerek rakam verdi

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

İlk 5'teki illerimiz belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut verici gelişmelerin arkası gelecek

İlk 5'teki illerimiz belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut verici gelişmelerin arkası gelecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.