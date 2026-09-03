Dev market zincirinde şok karar! 60 mağaza kapanacak

ABD’nin uzun geçmişe sahip süpermarket zincirlerinden Fred Meyer, bağlı bulunduğu Kroger’ın mağaza ağını yeniden yapılandırma planından etkilenen markalar arasında yer aldı. Şirket, plan kapsamında 60 mağazanın kapatılacağını açıklarken, 1922’de kurulan ve 104 yıllık geçmişe sahip Fred Meyer’ın mağazalarında çalışan binlerce kişinin işsiz kalması bekleniyor.

Kroger’ın yeniden yapılanma süreci kapsamında kapanacak satış noktalarından biri de Washington eyaletinin Tacoma kentindeki Fred Meyer mağazası oldu. James Center adıyla faaliyet gösteren mağazanın kapanması, hem çalışanları hem de bölgedeki müşterileri yakından ilgilendiriyor.

TACOMA’DAKİ MAĞAZA 30 OCAK 2027’DE KAPANACAK

6901 South 19th Street adresinde bulunan James Center mağazasının kira sözleşmesinin sona ermesinin ardından 30 Ocak 2027 tarihinde faaliyetlerine son vermesi öngörülüyor. Fred Meyer yönetimi, kapanış kararının kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından alındığını bildirdi.

Nefes gazetesi'nde yer alan habere göre mağazanın kapanmasından yaklaşık 100 sendikalı çalışanın doğrudan etkilenmesi bekleniyor. Birleşik Gıda ve Ticaret İşçileri Sendikası UFCW 367, kapanışın çalışanların yanı sıra bölgede yaşayan bazı kesimler açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

DÜŞÜK GELİRLİLER VE YAŞLILAR İÇİN ENDİŞE

Sendikaya göre mağazanın kapanması, özellikle düşük gelirli aileler, yaşlılar ve ulaşımını toplu taşıma üzerinden sağlayan kişiler için çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu grupların gıda ve diğer temel ihtiyaçlara erişiminin kapanıştan olumsuz etkilenebileceği ifade edildi.

Tacoma Belediye Başkanı Anders Ibsen de kararla ilgili değerlendirmesinde, şehirde ikinci bir Fred Meyer mağazasının daha kaybedilecek olmasının kaygı verici olduğunu söyledi. Ibsen, özellikle gıda ve ilaçlara erişim konusunda bölgede olumsuz bir tablo oluşabileceğine dikkat çekti.

1922’DE KURULDU, 1999’DA KROGER BÜNYESİNE GİRDİ

Fred Meyer’ın geçmişi 1922 yılına kadar uzanıyor. Oregon eyaletinin Portland kentinde kurulan marka, ABD’de tek noktadan alışveriş anlayışının öncüleri arasında gösteriliyor. Fred Meyer, 1999 yılında Kroger tarafından satın alındı ve bugün faaliyetlerini Kroger çatısı altında sürdürüyor.

James Center mağazasının kapanmasıyla Tacoma’daki Fred Meyer mağazalarının sayısı da düşecek. Kapanışın ardından kentte Fred Meyer’ın Tacoma-Stevens mağazasının hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

KROGER 60 MAĞAZALIK KAPANIŞ PLANI AÇIKLAMIŞTI

Tacoma’daki kapanış, Kroger’ın genel mağaza ağı stratejisinden bağımsız bir karar olarak değerlendirilmiyor. Şirket daha önce farklı markaları bünyesinde bulunan toplam 60 mağazayı kapatma planını kamuoyuna duyurmuştu.

Kroger yönetimi, mağaza ağını daha sade bir yapıya kavuşturmayı ve uzun vadede büyüme potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşündüğü bölgelere yoğunlaşmayı amaçlıyor. Bu süreçte satış noktalarının performansı ile uzun vadede sürdürülebilir olup olmadıkları da değerlendiriliyor.

MÜŞTERİLER İÇİN ALTERNATİF MAĞAZALAR GÖSTERİLDİ

Fred Meyer yönetimi ise kapanıştan sonra Tacoma’daki müşterilerin alışveriş ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bölgedeki diğer Fred Meyer ve QFC mağazalarına yönlendirme yaptı. Şirket, James Center mağazasının kapanacak olmasına rağmen Tacoma bölgesindeki müşterilerine hizmet sunmayı sürdüreceğini açıkladı.

104 yıllık geçmişe sahip Fred Meyer’ın Tacoma’daki mağazasının kapanışı, yalnızca çalışanları değil, uzun süredir bu noktadan alışveriş yapan müşterileri de etkileyecek. Mağazanın kapanış tarihine kadar faaliyetlerini sürdürmesi beklenirken, çalışanların bundan sonraki durumuna ilişkin görüşmelerin de devam etmesi öngörülüyor.