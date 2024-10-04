Dev otel zinciri Nova Plaza Hotels şubelerini kapatıyor... İstanbul'un merkezindeydi! Kepenklerini bir bir indirdi!

Türkiye uzun zamandır yüksek enflasyon ile mücadele etmek için sıkı para politikası uygulamaya devam ediyor. Ekonomik yavaşlamanın sürdüğü bu dönemde maddi zorluklarla baş edemeyen bazı firmalar ya konkordato ilan ediyor ya da iflas bayrağını çekiyor.

Emlak sektöründen eğitim sektörüne varasıya birçok alanda maddi zorluklar yaşanıyor. İstanbul'un göz bebeği ilçelerinde üç otelini kapatma kararı alan Nova Plaza Hotels açıklamada bulundu.

1 EKİM'DE KAPANDI

1 Ekim itibarıyla kepenklerini indiren otel zinciri, "1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Nova Plaza Park, Nova Plaza Taksim Square ve Nova Plaza Boutique otellerimiz faaliyetlerini durduracaktır" şeklinde açıklama yaptı.

Otelin CEO'su Batuhan Aydoğdu ise 3 otelin kapanma kararı ile ilgili sosyal medya hesabından şu şekilde bir açıklama yaptı:



"Bizi bu noktaya getiren ilk göz ağrılarımız ile bugün itibari ile artan operasyonel maliyetler sebebi ile vedalaşmak durumunda kaldık. Bugüne kadar canını dişine takıp çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Daha sağlıklı büyümek adına aldığımız geçici süreli küçülme kararımızın ardından 2025 ve 2026 yılında yurt içi ve yurt dışında takibini yaptığımız projelerimiz ile daha da büyümeyi hedefliyoruz. Şimdilik 4 otel ve 710 oda ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugüne kadar desteğini esirgemeyen çalıştığımız tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederim"