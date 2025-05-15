FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Dev şirketten 4.5 milyar liralık satış! Açıklama geldi

Erdemoğlu Holding'in uluslararası bir finans kuruluşuyla Sasa hisselerine ilişkin türev işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Konuyla ilgili şirketten açıklama geldi.

Dev şirketten 4.5 milyar liralık satış! Açıklama geldi
Hande Dağ

Sasa Polyester hisselerinde dev satışın gerçekleştiği aktarıldı.

thumbs_b_c_f9a5303b635ab1cddd490307169702e7

NTV'de yer alan habere göre; yaklaşık 4.5 milyar liraya denk gelen tutarda yapılan satışa ilişkin Sasa açıklamada bulundu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz SASA Polyester Sanayi A.Ş. ("SASA"), ana hissedarı Erdemoğlu Holding A.Ş.'den ("Erdemoğlu") aşağıdaki bildirimi almıştır:

Erdemoğlu, uluslararası bir finans kuruluşu ("Finansal Kuruluş") ile SASA hisselerine ilişkin bir türev işlem ("İşlem") gerçekleştirmiştir. Türev işleme ilişkin riskin yönetilmesi amacıyla Finansal Kuruluş, SASA'nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %2,7'sini temsil eden 1.200.000.000 adet SASA hissesini ("İşlem Hisseleri") bugünkü seans kapanış fiyatı 3,79 TL üzerinden doğrudan Erdemoğlu'ndan satın almıştır. İşlem Hisseleri'nin devri Borsa İstanbul dışında gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen türev işlemi, Erdemoğlu'nun SASA'da devam eden uzun pozisyonunu yönetmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla Erdemoğlu, İşlem boyunca SASA hisselerinde uzun pozisyonunu korumaya devam edecektir. İşlem'in ticari koşulları, Finansal Kuruluş'un başlangıçtaki riskten korunma faaliyetine dayanmaktadır.

İşlemden elde edilecek gelir, Erdemoğlu Holding tarafından SASA'ya "ortaklara borçlar hesabı" kapsamında borç verilerek finansman desteği sağlanacaktır.

Bu işlemle SASA'nın finansal kapasitesinin artırılması ve finansal esnekliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra net finansal kaldıraç oranının iyileştirilmesi ve uluslararası finansman kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Erdemoğlu'nun SASA'ya olan bağlılığı tamdır ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da SASA'yı desteklemeye devam edecektir.

thumbs_b_c_d76b9f50e185cb15f349ab50e401f982

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Satışlar arttı! 'Bayrama doğru tekrar hareketlilik bekliyoruz'Satışlar arttı! 'Bayrama doğru tekrar hareketlilik bekliyoruz'
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anahtar Kelimeler:
hisse holding
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bugün olmadı ama yarın! İstanbul Trump'ın aklından çıkmadı

Bugün olmadı ama yarın! İstanbul Trump'ın aklından çıkmadı

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Dev şirketten 4.5 milyar liralık satış! Açıklama geldi

Dev şirketten 4.5 milyar liralık satış! Açıklama geldi

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Altın 10 Nisan'dan beri bunu görmedi!

Altın 10 Nisan'dan beri bunu görmedi!

Altın alacaklar için net konuştu! 'Son ay' diyerek tarih verdi

Altın alacaklar için net konuştu! 'Son ay' diyerek tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.