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Dev yatırım bankası UBS'den önemli Türk Lirası kararı

13.12.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre merkezli finans devi UBS, Türk lirasıyla ilgili rapor yayımlamayacaklarını ve yatırımcıların son yayımladıkları Türk lirası tavsiye raporlarını dikkate almamalarını belirtti.

Dev yatırım bankası UBS'den önemli Türk Lirası kararı

UBS, bundan sonra Türk lirasıyla ilgili rapor yayımlamayacaklarını açıkladı.

UBS Analisti Tilmann Kolb, bundan sonra Türk lirasıyla ilgili rapor yayımlamayacaklarını ve yatırımcıların son yayımladıkları Türk lirası tavsiye raporlarını dikkate almamalarını belirten bir müşteri notu yayımladı.

BloombergHT'de yer alan habere göre, UBS analisti Kolb en son Kasım ayının sonlarında bir rapor yayımlayarak, TL’deki değer kaybının mevcut para politikası çerçevesinin enflasyonla mücadelede yetersiz olduğu görüşünü yansıttığını ve bu nedenle daha fazla değer kaybı ihtimalini göz ardı etmediklerini belirtmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası
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