Devlet 1.477 TL maaş desteği sağlıyor! O hastalığa sahip olanlar...

Sosyal devlet olma koşuluyla başlatılan uygulama sayesinde çalışma durumunda olamayan hastalara aylık maaş bağlanıyor. Silikozis hastalığı da bu hastalıkların içinde yer alıyor. Tedavisi ve atlatılması çok zor ve uğraş gerektiren bir hastalık olan silikozis hastalığı genelde akciğerlere zarar veriyor. Hastalığın neden gerçekleştiğini ve maaşların nasıl alındığı aşağıda inceledik.
Silikozis, silika adıyla doğada mineral olarak bulunan kristalize bir maddedir. Bu maddeyi delmek, kesmek ya da işlemek gibi işlemler sonucunda toz haline gelir. Toz halindeyken de bu maddeyi soluyunca vücut bazen ters tepki göstererek hastalığa yol açabiliyor. Tozu soluyan kişinin akciğerlerine yapışan bu mineral akciğerleri gizlice zedeleyerek orada yaşar.
Silikozis hastalığına en çok yakalanan kot taşlama ve kumlama işleminde çalışan işçilerdir. Soluyarak minerali akciğerlerine bilinçsizce çektiklerinden sonra hastalık, hiçbir belirti göstermeden 20 yıl boyunca akciğerlerde yaşayabiliyor. Bu sebepten de erken tedavisi olamıyor. 20 yıla varan süre zarfında gizlice akciğerlerde barınan hastalık, akciğerleri ya iflas ettiriyor ya da akciğer kanserine sebebiyet veriyor.
Silikozis aylığı da bu hastalığa yakalanan vatandaşlara veriliyor. Sosyal devlet olmanın bir koşulu olarak verilen bu maaş için belirli kriter de aranıyor. O kriter:
Silikozis aylığı alınabilmesi için en az %15 derecede rapor olması gerekir.
Silikozis aylığı, hastalığın raporda yüzde kaç olduğuyla alakalı veriliyor. Rapor oranları ve oranlara göre maaşlar şunlar:
%15 ve %34 arası hafif oranda silikozis hastası vatandaşlara 1.160,50 lira ödeme yapılır.
%35 ve %54 arası orta oranda silikozis hastalarına 1.326,30 lira ödeme yapılır.
%55 ve üstü rapora sahip olan ağır silikozis hastalarına 1.477,87 lira ödeme yapılır.
Sosyal Güvenlik Kurumu,
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına başvuru yapılır.
Gerekli evraklar ise:
Silikozis hastalığı oranının yazdığı sağlık kurulu raporu
Kimlik bilgileriniz ya da nüfus cüzdanınız gerekiyor.
Ödemeler aylık olarak yapılıyor.
Yatırılacak olan ilk maaş Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleşiyor.
Silikozis hastası vefat ederse dul kalan eşine %50'si veriliyor.
Vefat eden silikozis hastasının çocuğu yoksa dul kalan eşine maaşın %75'i veriliyor.
Eğer başka devlet kurumları sigortanız olmadığı için sizi geri çevirirse ilk iş olarak Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'na başvurun.
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