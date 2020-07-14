Devlet 1.477 TL maaş desteği sağlıyor! O hastalığa sahip olanlar...

Sosyal devlet olma koşuluyla başlatılan uygulama sayesinde çalışma durumunda olamayan hastalara aylık maaş bağlanıyor. Silikozis hastalığı da bu hastalıkların içinde yer alıyor. Tedavisi ve atlatılması çok zor ve uğraş gerektiren bir hastalık olan silikozis hastalığı genelde akciğerlere zarar veriyor. Hastalığın neden gerçekleştiğini ve maaşların nasıl alındığı aşağıda inceledik.

SİLİKOZİS HASTALIĞI NEDİR?

Silikozis, silika adıyla doğada mineral olarak bulunan kristalize bir maddedir. Bu maddeyi delmek, kesmek ya da işlemek gibi işlemler sonucunda toz haline gelir. Toz halindeyken de bu maddeyi soluyunca vücut bazen ters tepki göstererek hastalığa yol açabiliyor. Tozu soluyan kişinin akciğerlerine yapışan bu mineral akciğerleri gizlice zedeleyerek orada yaşar.

Silikozis hastalığına en çok yakalanan kot taşlama ve kumlama işleminde çalışan işçilerdir. Soluyarak minerali akciğerlerine bilinçsizce çektiklerinden sonra hastalık, hiçbir belirti göstermeden 20 yıl boyunca akciğerlerde yaşayabiliyor. Bu sebepten de erken tedavisi olamıyor. 20 yıla varan süre zarfında gizlice akciğerlerde barınan hastalık, akciğerleri ya iflas ettiriyor ya da akciğer kanserine sebebiyet veriyor.