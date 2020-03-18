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Devlet annelere 2 yıl boyunca 239 TL ödeme yapıyor Kimse yararlanmıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 12:16 | Son Güncelleme

Nüfusun artışını teşvik eden devlet politikasının yansıması olarak devlet annelere sağladığı desteklerinin kapsamını genişletmeye devam ediyor. Yeni doğan bebekleri için anneler belirlenen şartlara uygun olmaları halinde mama ve bez yardımından yararlanabiliyorlar. Peki, mama ve bez yardımı nedir? Kimler, bu yardımdan yararlanabilir? Gerekli olan şartlar nelerdir? Başvuru nasıl yapılabilir? İşte, mama ve bez yardımına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Devlet annelere 2 yıl boyunca 239 TL ödeme yapıyor Kimse yararlanmıyor!

Devlet destekli yardımlar ile anneler ve bebeklerin teşvik edilmesi sağlanıyor. 15 Mayıs 2015 yılından itibaren ilgili bakanlık ve kurumun desteğiyle oluşturulan projeler çerçevesinde yeni doğan bebekler için annelere maddi destek veriliyor. Doğum yardımı ile başlayan destekler; mama ve bez yardımı, süt yardımı süreciyle devam ediyor. Bebeğin büyümesiyle birlikte çalışan annelerin iş hayatına katılımını arttırmak amacıyla yardımlar kreş ve bakıcı desteğine dönüştürülüyor.

Mama ve Bez Yardımı Nedir?

Mama ve bez yardımından ihtiyaç sahibi olan kişiler yararlanabilir. Sıklıkla doğum yardımı ile karıştırılan bu destek, başvurusu kabul edilen kişilere 24 ay boyunca ödenir. Bez ve mama yardımından yararlanmak için doğan bebeğin yaşaması gerekir. Bez yardımı hem bebeklere hem de yardıma muhtaç ihtiyaç sahipleri için verilebilir.

Bez ve Mama Yardımı Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Bebek bez ve mama parası yardımı alabilmek için ilk adımda bebeğin canlı olarak doğması ve yardım alınacak süre boyunca sağ (yaşıyor) olması gerekir.
  • Başvuruda bulunacak anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması aranılan diğer şartlardır. Aynı zamanda anne ve babanın mavi kart sahibi olması vatandaşlık şartının kapsamında değerlendirilir.
  • Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması durumlarında ise; yeni bir prosedür devreye girer. Bakanlık tarafından verilen zorunlu haller kapsamında Türk vatandaşı babanın nüfus kimliği esas alınır ve yardım baba üzerinden verilir.
  • Bez ve mama yardımı için haneye giren kişi başına gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. Bu miktar yaklaşık olarak 701 TL’ye tekabül eder. Aynı zamanda anne ya da babanın üzerine herhangi bir malın, gayrimenkulün veya taşınmazın olmaması da şarttır.
  • Bebek bez ve mama yardımı başvurusu sırasında kişinin yanında; bebeğin T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı veya kimlik kartının, gelir durumu belgesinin, ebeveynlerin T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı veya kimlik kartının olması gerekir. Gerekli belgelerle ile ilgili kurum ya da kuruluşlar tarafından yapılan başvurular inceleme sürecine alınır.

Bez ve Mama Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kişilerin yardım için belirlenen şartlara uygun olması durumunda; ilgili kurum ya da kuruluşlar üzerinden başvurularını tamamlayabilirler:

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bakanlığın çatısı altındaki vakıflar (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri veya Sosyal Yardımlaşma Vakfı)
  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
  • Kaymakamlıklar ( Sosyal Hizmetler Müdürlükleri)
  • Muhtarlıklar

Mama ve Bez Yardımı Ne Zaman Ödenir? Miktarı Ne Kadardır?

Mama ve bez yardımı için başvuruda bulunan kişiler adına olumlu karar çıkması durumunda 30-40 gün içinde yardıma dair ödeme yapılır. Kişinin başvuru sırasında ilettiği cep numarasına kısa mesaj gönderilerek; yardımın yattığına ilişkin bilgilendirme yapılır. Başvurusu onaylanan ve yardımın yatırıldığına ilişkin bilgilendirme mesajını alan kişiler en yakın PTT şubesine giderek mama ve bez yardımını alabilirler.

Mama ve bez yardımı almaya hak kazanan aileler 24 ay boyunca her ay belirlenen 239 TL’lik yardım tutarını en yakın PTT şubesinden nakit olarak çekebiliyorlar.

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