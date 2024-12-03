Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye olay yanıt! Önce kağıtları yırttı, sonra bir valiz dolusu parayla kule yaptı

Ankara'ya bugün MHP-CHP gerilimi damga vurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. Özel’e ‘cuntacılık’ suçlaması yapan Bahçeli, “Bunun sonuçlarına değil şahsınız, yedi ceddiniz en ağır şekilde katlanacaktır” dedi.

ELİNDEKİ KAĞITLARI YIRTTI

Bahçeli'den saatler sonra kürsüye çıkan CHP lideri Özgür Özel ise eline aldığı kağıt parçasını yırtarak, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Geldik konuşmanın en önemli kısmına" diyen Özel, "Sayın Bahçeli, kendi düştüğü duruma bakmadan hem bana hem partimize neler diyor neler." dedi.

"DEVLET BEY'E İNAT BUNLARI KONUŞACAĞIM"

Özel, "Devlet Bey istiyor ki bunları konuşayım. (O sırada kağıt parçasını yırttı) Ben Devlet Bey'e inat bunları konuşacağım..." diyerek asgari ücret, emekli ve memur maaşlarıyla ilgili dövizleri gösterdi.

CHP lideri Özel, konuşmasının devamında şunları söyledi;

"Devlet Bey, senin istediğin zaman senin istediğin şeylerin konuşulması, Erdoğan'ın işine gelen gündemlerin peşine takınılması dönemi çok gerilerde kaldı, çok gerilerde.

Pandemide bedeli ödeyen emekçi, krizde emekçi, seçim ekonomisinde emekçi... Şimdi enflasyon düşecek yeniden emekçiye kazık atmaya çalışıyorlar. Şimdi Bahçeli’nin hatırına tekrar ediyoruz. Asgari ücret talebimiz 30 bunun altında biz yokuz.

Bugün TÜİK’in Tayyip Beyi Üzmeyen İstatistik Kurumunun hesabına göre bile hedef yine tutmayacak. Bu yüzde 47’lik zammı vermek yerine, yüzde 25 30 zam vermeye niyetleniyorlar. Biz çalıştık, asgari ücretlinin gerçek enflasyonu yüzde 80. Onun verdiği kira aldığı peynir, ekmek, zeytin. Onun çocuğunun cep harçlığı. Onu vermezseniz 30 oluyor onu vermezseniz yokluk oluyor.

BİR BAVUL DOLUSU PARAYI KÜRSÜYE KOYDU

Konuşmasının sonlarına doğru "Devlet Bey’e bir büyük sürprizim var en sonda" diyen Özel, alım gücünün ne kadar düştüğünü göstermek isteyen Özel, bir valiz dolusu parayı kürsüye koydu, para destelerinden kule yaptı.

"PARAYI PUL ETTİNİZ"

Özel, "Bu gördüğünüz, 200 liralık banknot. Bu banknot çıktığı gün 132 dolar ediyordu, bugün 6 dolar etmiyor, 5 lira 75 kuruş. 2009'da 200 lira piyasadaki banknotların yüzde 5'iydi, bugün yüzde 82'si. 2009'da en çok satan mini fırın 200 liraydı, bir banknota alınabiliyordu.

Aynı mini fırın bugün 11 bin lira, 55 lira banknota alınıyor. Bu 200 lira çıktığı gün 73 litre benzin alıyordu, bir depoyu dolduruyor, yarım depo daha alıyordu. Bugün 5 litre benzin alamıyor. Parayı pul ettiniz" dedi.