Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki çadır kentte açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelere yapılacak devlet deprem yardımının 10 bin TL olduğunu açıklamıştı. Açıklama sonrasında bu yardımın kimleri kapsadığı merak konusu oldu. Peki devlet deprem yardımı kimleri kapsıyor? Az hasarlı binalara devlet desteği var mı? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

DEVLET DEPREM YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kahramanmaraş Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'te depremden etkilenen vatandaşlara deprem destek ödemesi yapılacak. Deprem sonrasında konutları hasar gören depremzedelere Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili AFAD’dan yapılan yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiği, çalışmalar sonuçlandıkça ödemelerin yapılacağı belirtildi.

Ödemelerin AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilirken, şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespitin tamamlanarak ödemelere başlandığı duyuruldu.

AZ HASARLI BİNALARA DEVLET DESTEĞİ VAR MI?

Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olarak tespit edilen afetzede aile başına 10 bin TL destek ödemesi yapılmaktadır.

Deprem destek ödemesinde afet bölgesinde ikamet ediyor olmanız yeterlidir. Başka bir şart aranmamaktadır.

