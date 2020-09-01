Devlet destekli bireysel emeklilik şartları neler

Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminde maddi sıkıntı çekmek istemeyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. BES, emeklilik döneminde vatandaşlara ek gelir sağlayarak yaşam standartlarını korumayı amaçlıyor. Bu sebeple, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun zorunlu emeklilik sisteminin bir alternatifi değil tamamlayıcısı olarak değerlendiriliyor. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE KİMLER KATILABİLİR? Tamamen gönüllülük esasına dayanan bu sistem, ikinci bir emeklilik hakkı olarak düşünülmelidir. 18 yaşını doldurmuş, fiil ehliyete sahip olan ve emeklilik dönemini gelecek kaygısı yaşamadan geçirmek isteyen bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılabilir. SİSTEMİN İŞLEYİŞİ NASILDIR? Sisteme dahil olabilmeniz için alanında uzmanlaşmış bir emeklilik şirketine başvurmanız gerekiyor. Tercih ettiğiniz emeklilik şirketi, sizin ödeme durumunuza ve beklentilerinize uygun bir teklif sunar. Teklifi kabul etmeniz halinde Bireysel Emeklilik Sistemi’ne kolayca dahil olursunuz.

Anlaşmalı olduğunuz şirketin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenli olarak denetlenir. Bu sebeple geleceğe dönük birikimlerinizi güvence altında tutmuş olursunuz. Ödeme periyodunuzu kendiniz belirleyebildiğiniz gibi beklenmedik bir durum söz konusu olduğunda ödemelerinize ara verebilirsiniz. Aynı zamanda mali durumunuz Bireysel Emeklilik Sistemi’ne devam etmenize izin vermediği takdirde sözleşmenizi iptal etme hakkınız bulunuyor. SİSTEMİN AVANTAJLARI VE DEVLET KATKISI Sistemin en önemli avantajlarından biri, birikimlerinizin devlet desteğiyle birlikte düzenli olarak artmasıdır. Hesabınıza yatırdığınız her katkı payının %25’i kadar bir tutar da devlet tarafından hesabınıza yatırılır. Örneğin; her yüz liralık katkı payı ödemenize, devlet yirmi beş lira daha yatırır. Böylece Bireysel Emeklilik Sistemi, tasarruflarınızı katlayarak emeklilik döneminizi daha rahat geçirmenize olanak sağlar. Devlet, hesabınıza yatıracağı ödemenin tutarını yıllık brüt asgari ücreti baz alarak belirler. 2020 yılında devletin sizin adınıza yatırdığı katkı payı tutarı maksimum 8.829,00 TL olarak belirlenmiştir. Fakat sistemde 3 yıldan az kalmanız durumunda devletin adınıza yatırdığı katkı payı ödemesini alamıyorsunuz.