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Devlet destekli bireysel emeklilik şartları neler

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.09.2020 21:21 | Son Güncelleme

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), vatandaşların emeklilik döneminde yaşam standartlarını koruyarak rahat ve konforlu yaşamaya devam etmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş bir sistemdir. BES, 56 yaşında emekli olmanıza olanak tanır. Fakat bunun için 10 yıl boyunca düzenli ödeme yapmanız gerekir. İşte Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısı, sistemin avantajları ve merak edilen tüm detaylar…

Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminde maddi sıkıntı çekmek istemeyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. BES, emeklilik döneminde vatandaşlara ek gelir sağlayarak yaşam standartlarını korumayı amaçlıyor. Bu sebeple, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun zorunlu emeklilik sisteminin bir alternatifi değil tamamlayıcısı olarak değerlendiriliyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE KİMLER KATILABİLİR?

Tamamen gönüllülük esasına dayanan bu sistem, ikinci bir emeklilik hakkı olarak düşünülmelidir. 18 yaşını doldurmuş, fiil ehliyete sahip olan ve emeklilik dönemini gelecek kaygısı yaşamadan geçirmek isteyen bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılabilir.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ NASILDIR?

Sisteme dahil olabilmeniz için alanında uzmanlaşmış bir emeklilik şirketine başvurmanız gerekiyor. Tercih ettiğiniz emeklilik şirketi, sizin ödeme durumunuza ve beklentilerinize uygun bir teklif sunar. Teklifi kabul etmeniz halinde Bireysel Emeklilik Sistemi’ne kolayca dahil olursunuz.

Anlaşmalı olduğunuz şirketin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenli olarak denetlenir. Bu sebeple geleceğe dönük birikimlerinizi güvence altında tutmuş olursunuz. Ödeme periyodunuzu kendiniz belirleyebildiğiniz gibi beklenmedik bir durum söz konusu olduğunda ödemelerinize ara verebilirsiniz. Aynı zamanda mali durumunuz Bireysel Emeklilik Sistemi’ne devam etmenize izin vermediği takdirde sözleşmenizi iptal etme hakkınız bulunuyor.

SİSTEMİN AVANTAJLARI VE DEVLET KATKISI

Sistemin en önemli avantajlarından biri, birikimlerinizin devlet desteğiyle birlikte düzenli olarak artmasıdır. Hesabınıza yatırdığınız her katkı payının %25’i kadar bir tutar da devlet tarafından hesabınıza yatırılır. Örneğin; her yüz liralık katkı payı ödemenize, devlet yirmi beş lira daha yatırır. Böylece Bireysel Emeklilik Sistemi, tasarruflarınızı katlayarak emeklilik döneminizi daha rahat geçirmenize olanak sağlar.

Devlet, hesabınıza yatıracağı ödemenin tutarını yıllık brüt asgari ücreti baz alarak belirler. 2020 yılında devletin sizin adınıza yatırdığı katkı payı tutarı maksimum 8.829,00 TL olarak belirlenmiştir. Fakat sistemde 3 yıldan az kalmanız durumunda devletin adınıza yatırdığı katkı payı ödemesini alamıyorsunuz.

56 yaşını doldurmuş ve 10 yıl düzenli katkı payını yatırmış olan kişiler, devletin kendisi için ödediği katkı payıyla birlikte tüm tasarruflarını geri alma hakkına sahip oluyor. Fakat devlet katkısını sadece bireysel başvuran vatandaşların alma hakkı bulunuyor. İşveren destekli ödemelerde devlet sizin için katkı payı ödemiyor.

Hak sahipleri toplu olarak ödemelerini alabildiği gibi bireysel tercihlere göre aylık ya da yıllık maaş şeklinde de alabiliyor. Bireysel emekliliğe hak kazanan katılımcıların vefat etmesi durumda birikimleri kanuni mirasçılarına ödeniyor.

Kaynaklar:

https://www.anadoluhayat.com.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel-emeklilik/devlet-katkisi

https://www.garantibbvaemeklilik.com.tr/bes-devlet-katkisi

https://www.avivasa.com.tr/bes/bireysel-emeklilik-sistemi/bireysel-emeklilik-sisteminden-nasil-emekli-olurum

https://www.allianz.com.tr/tr\_TR/urunler/bireysel-emeklilik/bireysel-emeklilik-sistemi-nedir.html

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https://www.milliyet.com.tr/sigorta/bes-devlet-katkisi-ne-kadar-beste-devlet-katkisinin-getirileri-neler-6157407

https://www.egm.org.tr/bireysel-emeklilik/devlet-katkisi/

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