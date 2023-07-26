Devlet hibe desteği ne kadar oldu? KOOPDES hibe desteği kaç TL? Devlet hibe desteği ne kadar oldu? Üst sınır yüzde 100 artırıldı

Devlet hibe desteği Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KOOPDES hibe desteği ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından hibe desteklerinin artırıldığını duyurdu. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) kapsamında çoğunluğu kadın emeğine yönelik olan yeni hibe desteğine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette, "2023

Devlet hibe desteği ne kadar oldu? KOOPDES hibe desteği kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Konuya air merak edilen bilgiler haberimizde...

KOOPDES HİBE DESTEĞİ NE KADAR?

KOOPDES hibe desteği konusunda açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda; 2023 yılının ikinci yarısında hibe tutarlarında yapılan güncelleme ile alım desteklerinin üst sınırları %100, istihdam desteklerinin üst sınırları yaklaşık %33 oranında arttırılmış; mal alım desteğinin üst sınırı 400.000-TL’ye, hizmet alım desteğinin üst sınırı 60.000-TL’ye, istihdam desteğinin üst sınırı yaklaşık 274.000-TL’ye yükseltilmiştir"

KOOPDES DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat destek Programına ilişkin başvuruların 14 Ağustos 2023 tarihlerine kadar Ticaret İl Müdürlüklerine yapılabileceğini belirtti.





