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Devlet işe el attı! Binlerce vatandaşa erzak desteği...

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2020 11:36 | Son Güncelleme

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla devlet birçok vatandaşa yardımda bulunuyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yardım paketinin genişletileceğini duyurdu. Yerlikaya, korona virüs (COVİD-19) kapsamında maddi durumu iyi olmayan 50 bin kişiye erzak yardımında bulunacağını aktardı. Peki kimler erzak yardımı alabilir? Erzak yardımı nerelerden alınır?

Devlet işe el attı! Binlerce vatandaşa erzak desteği...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı Vefa Hareketi kapsamında birçok kişiye yardım yapılacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların gıda yardımı başvurusunda bulunarak yardım hizmeti alabileceklerini açıkladı.

İHTİYACI OLAN VATANDAŞLARA ERZAK YARDIMI YAPILACAK

Yardıma muhtaç vatandaşlara yardım yapılması sosyal devlet anlayışının bir parçasıdır. Vatandaşlar bağlı bulundukları belediyelere başvuru yaparak birçok yardımdan faydalanma hakkına sahiptir. Sosyal yardım kapsamında, belediyeler vatandaşlara para, gıda, eğitim gibi yardımlarda bulunuyor. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere temel ihtiyaç, giysi yardımları sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan virüs nedeniyle yardım paketlerinin genişletilerek daha fazla vatandaşa yardımda bulunulacağını duyurdu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının belirlediği vatandaşlara gıda erzak yardımı yapılması kararı alındı. Erzak yardım paketi, virüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara dağıtılacak. Yerlikaya açıklanan kampanya kapsamında, 50 bin kişiye 6 hafta boyunca erzak yardımında bulunacaklarını belirtti.

ERZAK YARDIMI NASIL ALINIR?

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağının gelmesiyle ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını düşünen vatandaşlara, devletten yardım eli geldi. 65 yaş üstündeki vatandaşlara 6 hafta boyunca erzak yardımı yapılacağı duyuruldu. Birçok vatandaş "Erzak yardımı nasıl alınır, nerelerden alınır" sorusuna cevap arıyor.

Gıda yardım paketinin dağıtılması için İstanbul'da hazırlıklara başlandı. Vali Yerlikaya, İstanbul'da yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan 65 yaş üstündeki vatandaşların 112, 115 ve 156 Numaralı telefonları arayarak erzak yardımı isteyebileceklerini söyledi. Vefa Yardımı kolilerinin her hafta 50 bin ihtiyaç sahibine verileceği duyuruldu. Yardımlar için bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür eden Yerlikaya "Yaklaşık olarak 73 bin çağrı aldık. 65 binin biraz üzerinde olmak üzere büyüklerimizin talimatlarını yerine getirdik. Kalan 7-8 bin civarındaki rakam, bilgi edinmek için sunduğu husustu. Sokağa çıkma yasağı onlara devam ettiği müddetçe bu hizmet devam edecektir." dedi.

ERZAK YARDIMI KİMLERE YAPILACAK? ŞARTLAR NELER?

Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan ve yardıma muhtaç olan 65 yaş üstündeki vatandaşlara erzak yardımı yapılacak. Kronik rahatsızlığı olup maddi durumu iyi olmayan ve yasaktan dolayı evinden kalan kişilere yardım amacıyla İstanbul Valiliği gıda yardım kampanyası düzenliyor. Aile ekonomisinin belli bir gelir düzeyinin altında olması şartı aranıyor. Yaşlılara yapılacak olan erzak yardımı belediyeler tarafından dağıtılacak. 65 yaş üstünün yanı sıra, belli bir gelirin altında olan öğrenciler, kimsesizler, aş evleri, hayır kurumları da erzak yardımından yararlanma hakkına sahip. Vatandaşların, belediyeden fakirlik belgesi alarak bazı işlemlerden geçmesi gerekiyor. İnceleme ekipleri söz konusu belgeyi alarak başvuruda bulunan vatandaşların evine gelerek inceleme başlatıyor. Fakirlik belgesi onaydan geçtiği takdirde vatandaşlara erzak yardımı yapılmaya başlanıyor.

VEFA HAREKETİ ERZAK YARDIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen vatandaşlara yapılacak olan yardım için İstanbul harekete geçti. Hazırlanan koliler 30 Mart Pazartesi günü ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı. Toplamda 333 bin erzak kolisi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs,

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