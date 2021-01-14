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Devlet memuru 15 Ocak zamlı maaş bordoları... e-Devlet zamlı memur maaşı sorgulama nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2021 07:59 | Son Güncelleme

15 Ocak'ta maaşlarını yüzde 7,33 oranında zamlı olarak alacak olan devlet memurlarının 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. 4 Ocak tarihinde belirlenen devlet memurları maaş zammı bugün yayınlanan bordro ile netleşti. Peki devlet memuru maaş bordrosu nasıl sorgulanır? İşte e-Devlet üzerinden maaş bordrosu sorgulama...

Devlet memuru 15 Ocak zamlı maaş bordoları... e-Devlet zamlı memur maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Zamlı memur maaşı bordroları yayınlandı mı sorusunun cevaı geldi. Geçtiğimiz günlerde 4 Ocak'ta 2021 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2021 yılının Ocak ve Temmuz ayları içinde alacağı maaş zam oranı belli olmuştu. Yapılan açıklamaya göre memurların maaşlarına 15 Ocak itibari ile yüzde 7,33 oranında zam geldi. Yeni maaşların bordrosu bugün e-Devlet üzerinden yayımlandı. Peki e-Devlet'ten memur maaş bordrosu nasıl sorgulanır?

2021 DEVLET MEMUR MAAŞ BORDROSU NASIL ALINIR?

4 Ocak tarihinde enflasyon oranının açıklanmasının ardından devlet memurlarının 15 Ocak 2021 tarihli zamlı maaş bordroları bekleniyordu. Maaşlarına yüzde 7,33 oranında zam yapılan kamu personellerinin maaş bordrosu e-Devlet üzerinden yayımlandı.. Kamu personeli olanlar https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama adresinden zamlı maaş bordrolarına ulaşabilecekler.

E-DEVLET'TEN MAAŞ BORDROSU SORGULAMA

Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin. 5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

E-DEVLET BORDRO SORGULAMA

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