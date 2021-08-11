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Devlet Personel Başkanlığı personel alımı 2021... Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

11.08.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. Sözleşmeli personel, devlet memuru, işçi alımları devam ediyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları için, hangi kurum kaç personel alıyor detaylarıyla haberimizde.

Devlet Personel Başkanlığı personel alımı 2021... Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. Memur olmak isteyen adayların araştırdığı, devlet kurumları açık kadro ilanlarını araştırdık. Bazı adayların merak ettiği, KPSS sonuçlarına göre toplu olarak yayınlanmayacak ilanlar açıklandı. İşte üniversitelerde ve çeşitli devlet kurumlarında memur alanların listesi...

HANGİ KURUM KAÇ PERSONEL ALIYOR? İŞTE LİSTE

Ankara Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

80 personel

Sakarya Karasu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

6 personel

İzmir Karaburun Belediyesi Memur Alım İlanı

2 personel

Çorum Bayat Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı

3 personel

Konya Altınekin Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı

6 personel

Çanakkale Belediyesi Memur Alım İlanı

12 personel

Konya Karapınar Belediyesi Memur Alım İlanı

1 personel

Konya Selçuklu Belediyesi Memur Alım İlanı

15 personel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı

110 personel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sınavla İletişim Uzman Yardımcısı Alımı

30 personel

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

5 personel

Danıştay Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alım

70 personel

Serhat Kalkınma Ajansından SERKA Personel Alım İlanı

5 personel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

10 personel

İçişleri Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı İlanı

22 personel

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu başkanlığı Memur Alım İlanı

23 personel

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Anahtar Kelimeler:
memur alımı
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