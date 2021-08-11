Devlet Personel Başkanlığı personel alımı 2021... Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. Memur olmak isteyen adayların araştırdığı, devlet kurumları açık kadro ilanlarını araştırdık. Bazı adayların merak ettiği, KPSS sonuçlarına göre toplu olarak yayınlanmayacak ilanlar açıklandı. İşte üniversitelerde ve çeşitli devlet kurumlarında memur alanların listesi...
Ankara Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
80 personel
Sakarya Karasu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
6 personel
İzmir Karaburun Belediyesi Memur Alım İlanı
2 personel
Çorum Bayat Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı
3 personel
Konya Altınekin Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı
6 personel
Çanakkale Belediyesi Memur Alım İlanı
12 personel
Konya Karapınar Belediyesi Memur Alım İlanı
1 personel
Konya Selçuklu Belediyesi Memur Alım İlanı
15 personel
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı
110 personel
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sınavla İletişim Uzman Yardımcısı Alımı
30 personel
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı
5 personel
Danıştay Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alım
70 personel
Serhat Kalkınma Ajansından SERKA Personel Alım İlanı
5 personel
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
10 personel
İçişleri Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı İlanı
22 personel
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu başkanlığı Memur Alım İlanı
23 personel
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