Devlet sizin yerinize kiranızı ödüyor! Başvuru şartları açıklandı...

Birçok büyük şehrimizin sorunu olan çarpık kentleşme ve eskiyen binaların varlığı insan yaşamını tehdit ediyor. Özellikle deprem riski yüksek illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın merakla beklediği, bir an önce yetkililerin bu konuya eğilmelerini istedikleri kentsel dönüşüm meselesi kapsamındaki kira yardımı süresi yakın bir tarihte 48 aya kadar uzatıldı. Bu bağlamda evleri yıkılacak olan ve yeni evlerine kavuşana kadar kirada yaşayacak vatandaşların kira yardımı alabilmesi için başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor. e-Devlet sistemi içinde yer alan “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” başlıklı bölümden gerekli alanlar doldurularak bu haktan yararlanılabiliyor.

Dar gelirli vatandaşların, başvurusunu yapıp şartları sağlaması halinde alabileceği kira yardımında çok fazla bir değişiklik bulunmasa da kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımından faydalanacak vatandaşların bu haktan yararlanma süreleri Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın son yaptığı açıklamalara göre 36 aydan 48 aya çıkarılacağı belirtiliyor.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLARA KİRA YARDIMI

Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak muhtaç ailelere yapılan yardımlardan birisi de kira yardımı olarak karşımıza çıkıyor. En temel insan haklarından olan barınma hakkının sağlanabilmesi için maddi imkânları yetersiz yurttaşlara böyle bir olanak sağlanıyor. Kira yardımı adı altında destek sağlayan kuruluşlar bulunuyor olsa da esas olarak yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sunuyor. Bu yardımdan faydalanabilmek için gerekli şartları taşıyan vatandaşlar yaşamış oldukları il veya ilçelerde bulunan Kaymakamlık ve Valilik bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vâkıflarına başvurularını yapıyor. Yurttaşların başvurularını bireysel olarak yapmaları önem arz ediyor. Ancak belediyelerin vermiş olduğu kira yardımında belediyeler tarafından yardıma muhtaç kişilerin tespiti yapıldığı için başvuru şartı aranmayabiliyor.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

T.C. kimlik fotokopisi

İkametgâh belgesi

Gelir belgesi

Muhtarlıktan alınacak olan fakirlik kâğıdı

Bu belgeleri yanınıza alıp size en yakın SYDV'lere başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Bu belgelerin haricinde kira yarımı talebinizi anlatan bir dilekçe de yazıyorsunuz. Yapılan başvurular ilgili kurul tarafından, ayrıca aileye yapılan ziyaret göz önüne alınarak karara bağlanıyor. Tüm bu aşamalar neticesinde bir rapor yazılarak resmi işlemler tamamlanıyor.

KİRA YARDIMI YAPAN DİĞER KURULUŞLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Belediyeler

Özel Vakıflar ve dernekler

Sivil Toplum Kuruluşları

Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar

