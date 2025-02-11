Devlet zincir marketler için düğmeye bastı! Bakan duyurdu, artık 50 bin ürünün fiyatı bu sitede olacak

Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatlarının karşılaştırılması için TCMB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın işbirliği ile yapılan internet sitesi erişime açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

50 BİNE YAKIN ÜRÜN BULUNUYOR

Kacır, Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırılması için TÜBİTAK eliyle yürüttükleri çalışmanın kullanıma açıldığını kaydetti. Kacır, zincir marketlerde bulunan 50 bine yakın ürünün fiyatının görüleceğini ve karşılaştırılacağını kaydetti.

Kacır'ın paylaşımı şu şekilde:

"Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık.

Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek.

Hayırlı olsun!"

7 ZİNCİR MARKET BULUNUYOR

Açılan internet sitesinde 7 zincir marketin fiyatları karşılaştırılabilecek. Buna göre, A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK marketleri yer alıyor.

MOBİL UYGULAMADA AÇILACAK

TÜBİTAK BİLGEM, gelen veriler üzerinde aykırı değerlerin temizlenmesi ve veri kalitesinin artırılması amacıyla birtakım metotlar uygulayarak, algoritmalar geliştirdi. Bu yöntemle temizlenen veriler, CimriMarkette ve MarketTamam uygulamaları ile paylaşılarak, bu uygulamalar marifetiyle anlık yayınlanıyor. Ayrıca “Market Fiyatı” mobil uygulaması da yakında erişime açılacak.

Fiyatlar karşılaştırılabilirken sitenin içinde alışveriş yapılma durumu olmayacak.