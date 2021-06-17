Devlete binlerce memur alımı yapılacak! Bazılarında KPSS şartı var! İşte o kadrolar…

Devlet Personel Başkanlığı, açtığı yeni kadrolar ile devlet memuru, işçi ya da sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS ya da bazı şartları taşıyan vatandaşlar, devlette iş başı yapıyor. Adliyeden bankacılığa, akademik personelden hava trafik kontrolörüne, zabıtadan müfettişe kadar birçok kadro açıldı.
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
12 ALACAK
31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
2021 YILI GEÇİCİ ÇAY EKSPERİ ALIMI EK TALEP
45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
95 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
110 KAYMAKAM ADAYI ALACAK
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
8 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK
13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
41 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
102 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
278 ZABITA MEMUR ALACAK
4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
26 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
50 SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALACAK
278 MEMUR ALACAK
3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
1 MEMUR ALACAK
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
19 ALACAK
3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
33 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
50 ZABITA MEMURU ALACAK
50 İTFAİYE ERİ ALACAK
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
32 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
541 İTFAİYE ERİ ALACAK
30 ZABITA MEMURU ALACAK
5 ZABITA MEMURU ALACAK
10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
55 MEMUR ALACAK
15 MEMUR ALACAK
541 İTFAİYE ERİ ALACAK
100 MEMUR ALACAK
9 MEMUR ALACAK
171 MEMUR ALACAK
1 ADET ŞOFÖR ALACAK
7 ADET ZABITA MEMURU ALACAK
1 MEMUR ALACAK
10 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK
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