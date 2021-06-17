Devlete binlerce memur alımı yapılacak! Bazılarında KPSS şartı var! İşte o kadrolar…

Devlet Personel Başkanlığı, açtığı yeni kadrolar ile devlet memuru, işçi ya da sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS ya da bazı şartları taşıyan vatandaşlar, devlette iş başı yapıyor. Adliyeden bankacılığa, akademik personelden hava trafik kontrolörüne, zabıtadan müfettişe kadar birçok kadro açıldı.

İşte personel aranan kadrolar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

BAŞKANLIK 2 PERSONEL ALACAK

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

İLLER BANKASI A.Ş.

365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

12 ALACAK

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI GEÇİCİ ÇAY EKSPERİ ALIMI EK TALEP

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

95 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

110 KAYMAKAM ADAYI ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

41 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

102 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK