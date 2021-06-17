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Devlete binlerce memur alımı yapılacak! Bazılarında KPSS şartı var! İşte o kadrolar…

17.06.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Personel Başkanlığı, işe alım ilanı açtı. Devletin birçok kademelerinde ihtiyaca göre açılan kadrolarda şartları taşıyan vatandaşlar istihdam ediliyor. Devlet memuru, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler başvuru yapıyor.

Devlete binlerce memur alımı yapılacak! Bazılarında KPSS şartı var! İşte o kadrolar…

Devlet Personel Başkanlığı, açtığı yeni kadrolar ile devlet memuru, işçi ya da sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS ya da bazı şartları taşıyan vatandaşlar, devlette iş başı yapıyor. Adliyeden bankacılığa, akademik personelden hava trafik kontrolörüne, zabıtadan müfettişe kadar birçok kadro açıldı.

İşte personel aranan kadrolar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

BAŞKANLIK 2 PERSONEL ALACAK

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

İLLER BANKASI A.Ş.

365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

12 ALACAK

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI GEÇİCİ ÇAY EKSPERİ ALIMI EK TALEP

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

95 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

110 KAYMAKAM ADAYI ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

41 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

102 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

278 ZABITA MEMUR ALACAK

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

26 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

50 SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALACAK

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

278 MEMUR ALACAK

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

19 ALACAK

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

33 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

50 ZABITA MEMURU ALACAK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

50 İTFAİYE ERİ ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

32 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

541 İTFAİYE ERİ ALACAK

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

30 ZABITA MEMURU ALACAK

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5 ZABITA MEMURU ALACAK

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

55 MEMUR ALACAK

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

15 MEMUR ALACAK

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

541 İTFAİYE ERİ ALACAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

100 MEMUR ALACAK

KÖPRÜKÖY (ERZURUM) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

9 MEMUR ALACAK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

171 MEMUR ALACAK

BEŞİRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 ADET ŞOFÖR ALACAK

KARAPINAR (KONYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7 ADET ZABITA MEMURU ALACAK

BÜYÜKMANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

10 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Personel Başkanlığı KPSS
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