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Devlete borcu olanın gözü bugün Beştepe'de! 24 taksit ve 48 ay vadeyle ödeme seçeneği masada... Vergi ve cezalara affın detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

23.01.2023 06:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlete borcu olanlar bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı bekliyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi olarak adlandırılan düzenleme Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının beklendiği düzenleme ile taksit sayısının 24, vadenin de 48 aya çıkması bekleniyor. İşte milyonları ilgilendiren düzenlemeyle ilgili tüm detaylar...

Devlete borcu olanın gözü bugün Beştepe'de! 24 taksit ve 48 ay vadeyle ödeme seçeneği masada... Vergi ve cezalara affın detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Küçük esnaftan, sanayiciye kadar milyonlarca kişiyi kapsayan yeni yapılandırma paketi için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın devlete olan borcu söz konusu düzenlemeyle yapılandırılacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi olarak adlandırılan düzenlemede taksit sayısınını önceki yapılandırmalardan farklı olarak 18'in üzerinde olması bekleniyor.

31 ARALIK ÖNCESİ BORÇLARA YAPILANDIRMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı pakete göre 31 Aralık 2022 öncesine ait kamu borçlarına yapılandırma imkanı geliyor. Vergi, sigorta pirimi borçları, adli ve idari cezalar, belediye ve öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak.

VERGİLER VE CEZALAR KAPSAM DAHİLİNDE

Motorlu taşıt vergileri, trafik, nüfus ve askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları, ve SGK tarafından takip edilen sigorta primleri kapsam dahilinde olacak.

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Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da sağlanacak.

TAMAMININ SİLİNMESİ GÜNDEMDE

Belirli tutarın altındaki borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilecek.

TAKSİT SAYISI ARTABİLİR

Peşin ödemenin yanı sıra taksitli ödeme imkanı verilecek. Önceki yapılandırmalardan farklı olarak taksit seçeneği daha uzun vadeli tutulacak. Edinilen bilgilere göre taksit sayısı 18'i geçecek. Masada 24 taksitle 48 ayda ödeme seçeneği de var.

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24 TAKSİT, 48 AY VADEYLE ÖDEME

20 taksit imkanı sunulursa borç 40 ayda, 24 taksit imkanı sunulursa borçlar 48 ayda yani 4 yılda ödenebilecek.

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GÖZLER BEŞTEPE'DE! ERDOĞAN DUYURACAK

Milyonların beklediği yapılandırma paketi için gözler bugün Beştepe'de olacak. Saat 15.00'de yapılacak kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlemenin detaylarını açıklaması bekleniyor.

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40 ayda taksitle ödeme! Borcu olana yapılandırma fırsatı 40 ayda taksitle ödeme! Borcu olana yapılandırma fırsatı


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Ceza Kabine Toplantısı borç vergi Yapılandırma

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