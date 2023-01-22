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SON DAKİKA | 40 ayda taksitle ödeme! Borcu olana yapılandırma fırsatı! Detaylar belli oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

22.01.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Borcu olan milyonları yakından ilgilendiren geniş kapsamlı yapılandırma paketi için geri sayım başladı. 31 Aralık 2022'ye kadar olan vergi, sigorta primi borçları ve cezalar için hazırlanan düzenleme de taksit sayısı detayı dikkat çekti. Yapılandırmada taksit sayısı 18’i geçecek. 20 ay taksit sunulursa borç 40 ayda ödenebilecek. Söz konusu detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

SON DAKİKA | 40 ayda taksitle ödeme! Borcu olana yapılandırma fırsatı! Detaylar belli oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika: Borçlar ve cezalarla ilgili en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi geliyor.
Söz konusu yapılandırma paketinin; SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri içermesi bekleniyor. Borçların faiz ve gecikme faizi önemli ölçüde silinerek reel sektörün üretim, yatırım, istihdam konusunda elinin rahatlaması sağlanacak.

ERDOĞAN PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergiden prime, idari para cezalarından öğrenim kredilerine kadar geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü açıklaması beklenen paketle 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan borçlara yapılandırma fırsatı sunulacak. Paket, gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük, emlak, çevre, temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini kapsayacak. Prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borçları, kamu kira alacakları da kapsamda.

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MATRAH ARTIRANA İNCELEME YOK

Sabah'ta yer alan habere göre; pakette, matrah artırımı imkânı da sağlanacak. Matrah ya da vergi artırımında bulunan, koşulları yerine getiren mükellefler hakkında vergi incelemesi ve tarhiyatı gerçekleştirilmeyecek. Matrah artırımı yoluyla geriye dönük olarak 5 yıl için matrah artırım oranları, asgari matrah artırım tutarları belirlenecek. Bu tutarlar üzerinden artırıma giden mükellefler vergi denetiminden kurtulacak. Ayrıca işletmede olmasına karşın kayıtlarda yer almayan ya da işletmede bulunmayan makine, emtia, demirbaşların beyan edilmesiyle işletme kayıtlarının gerçek durumuna uygun hale getirilmesine olanak sağlanacak. Bu kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi için de geçerli olacak.

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İRTİFAK HAKKI ALACAĞI DA VAR

Sigorta, işsizlik sigortası, isteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası primi, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri de yapılandırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca takip edilen tespitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan faydalanabilecek. Buradaki tespit tarihi pakette netleşecek. Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları, irtifak hakkından kaynaklı alacaklar da yapılandırma kapsamına alınacak.

YAPILANDIRMADA TEMİNAT İSTENMEYECEK

Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarının yarısı silinecek, yapılandırılan borçlar erken ödendiğinde indirim yapılacak. İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenirse "borcu yoktur" yazısı alınabilecek. İhale ve inşaat işyerleri için; borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi ve teminat iadesi yazısı verilecek. Yapılandırma devam ettiği sürece sigorta primi teşviklerinden yararlanılacak.

Milyonları ilgilendiriyor! Borç yapılandırma paketi geliyor... Milyonları ilgilendiriyor! Borç yapılandırma paketi geliyor...

KAÇ TAKSİTTE ÖDENECEK?

Pakette taksit seçenekleri önceki yapılandırmalardan farklı olarak daha uzun vadeli tutulacak. Daha önce vergi borçlarını yapılandırmada 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve ödemeler iki ayda bir gerçekleşmişti. Tercih edilen ödeme taksit sayısına göre de katsayı belirlenmişti. Edinilen bilgiye göre bu pakette taksit sayısı 18'i geçecek. Bu durumda 20 ay taksit imkânı sunulursa borcun 40 ayda ödenmesi imkânı doğacak. Taksit seçeneği 24 aya çıkarsa da vatandaş, esnaf borcunu 48 ayda diğer ifadeyle 4 yılda ödeyebilecek.

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DÜZENLİ ÖDEYEN MÜKELLEFE DESTEK TALEBİ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergi ve sigorta primi gibi devlete olan borçlarını düzenli ödeyen mükelleflerin desteklenmesini talep etti. Baran, "Borcunu ödeyemeyen kadar, devlete olan yükümlülüklerini tüm sorumlulukların önüne alan, kendi kaynağı olmadığında kredi kullanarak yükümlülüklerini yerine getiren, devlete borcu olmayan mükelleflerimiz de var. Şartların ne olduğuna bakmaksızın, devlete olan ödemelerini aksatmadan, düzgün ve düzenli bir şekilde yapan mükellefler unutulmamalı. Borçlulara ödeme fırsatı tanırken borcunu zamanında ödeyen mükellefi de destekleyelim" dedi.

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Baran, geçmişte talep ettikleri gibi vergi ödemelerinde kredi kartının kullanıma açıldığını anımsatarak, 200 bin lira olan sınırın kaldırılarak mükellefin alabildiği kart limitine göre olmasını istedi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de ödemelerin uzun bir zaman dilimine yayılmasını istedi. Palandöken, yeni düzenlemeyle esnafın da yapılandırma kapsamına alınarak emekli olabilmesinin önünün açılması gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza borç Yapılandırma

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