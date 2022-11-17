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Devletten 2 bin 500 lira destek! Başvurular e-devlet'ten...

17.11.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı farklı adlar altında birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa destek ödemesi yapıyor. Destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile başvuruların nereden gerçekleştirileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İhtiyacı olan vatandaşlara 2 bin 500 TL'ye kadar doğal gaz desteği verilecek. Peki, Doğal gaz desteği yardımına başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte Doğal gaz Destek Programı ile ilgili ayrıntılar...

Devletten 2 bin 500 lira destek! Başvurular e-devlet'ten...

Doğal gaz yardımı almak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyorlar. Yeni başvuru döneminde 415- 1.150 TL olan doğal gaz yardımı miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde artırıldı. Daha önce yapılan açıklamada kiracıların da destekten faydalanabileceği duyurulmuştu. Peki destek programından faydalanmak isteyenler başvuruları nereden ve nasıl yapacak? İşte doğal gaz desteği ile ilgili ayrıntılar...

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DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda halihazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğal gaz yardımı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem doğalgaz yardımı hakkında, ''Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' ifadelerini kullandı.

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633 LİRA MAAŞA EKLENECEK

Özel sektör çalışanlarına da doğal gaz desteği sağlanabilecek. Hazine asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 lira gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 liradan vazgeçiyor. 633 liralık bu rakam maaşa eklenebilecek.

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e-devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dogalgaz fatura yardımı

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