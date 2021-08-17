Devletten 3700 lira destek! O ücret de karşılanacak

Genç istihdamı artırmak amacıyla hükümet bir dizi yeni karar aldı. Önce işletmelere ilave istihdama ucuz kredi sunulmuştu; şimdi de eylül ayından itibaren yeni nesil çalışma yöntemleri denenecek. Buna göre bazı sektörlerde 3700 lira sigorta prim desteği sağlanırken, kalfalık ücretini devlet karşılayacak. Fırsattan yararlanmak isteyenler, ayrıntılı bilgiye haberimizden ulaşabilir.

İKİ SEKTÖRE 3700 LİRA PRİM DESTEĞİ

Yeni nesil çalışma yöntemleri ile teşvikler revize edilecek. Bunun yanında geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü, genç istihdam ulusal strateji belgesini içeren dönüşüm ajandası hayata geçirilecek. Türkiye İş Kurumu bu yılın ilk 6 ayında 680 bin kişiye iş kapısı açarken, açık iş sayısı da 106 bini geçti.

İşe alınan her bir işçinin sigorta primi ve ücreti üzerinden alınan vergiyi devlet karşılıyor. İmalat ve bilişim sektöründe 3700 lira sigorta prim desteği veriliyor. Toplamda bin 341 lira sigorta prim desteği damga ve gelir vergisiyle beraber destek tutarı bin 556 liraya ulaşıyor. İmalat ve bilişim sektörlerinde asgari ücretin brütüne kadar karşılanıyor. Bu da 3 bin 577 lira ve vergiyle birlikte 3 bin 700 liraya çıkıyor. Normalde 12 ay olan destek kadınlar, 18-25 yaş arası gençler, engelliler için 18 ay uygulanıyor.

ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİ KAMU TARAFINDAN KARŞILANACAK

Genç istihdamını artırmak için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi eylül sonu itibarıyla yaşama geçirilecek. Mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme de aynı tarihte uygulamaya girecek.

Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler kaldırılacak. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri de devreye alınıyor.

PRİM DESTEĞİ YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Kredi Garanti Fonu da (KGF), katma değeri yüksek üretimi ve nitelikli istihdamı uygun maliyetli seçmeli kredilerle destekleyecek şekilde yeniden yapılandıracak.

Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanakları oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri de yılsonunda devreye alınıyor. Dijital yetkinliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda staj programları desteklenecek.

İlave istihdama prim ve vergi desteği de gelecek yılın sonuna kadar sürecek.



