Devletten 400 TL'nin üzerinde aylık aile desteği! Yararlanma şartları açıklandı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile aile yardımının kapsamı belirlenmiştir. Temmuz ayına girilmesiyle beraber memur aylığı için aile yardımına ilişkin rakamlar da belli oldu. Memur ve memur emeklileri 1.75 enflasyon farkı alacak. Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %5.75 oranında zam yapılacak. Aktif bir şekilde devlet kurumlarında çalışmayı sürdürenler ise; Temmuz ayında belirlenen enflasyon zammına ek olarak aile yardımı da alacak. Memurlara aile yardımı kapsamında eş ve çocukları için ödeme yapılacak. Aile yardımı nedir? Nasıl alınır? Kimler aile yardımı hakkından yararlanabilir? Kimlere aile yardımı ödemesi yapılmaz?

AİLE YARDIMI NEDİR? NASIL ALINIR?

Aile yardımı temelde devlet memurlarının maaşlarına yapılan eklentiyi ifade eder. Ancak aile yardımından yararlanmak için ilgili kurum ve bakanlık tarafından belirlenen şartlara uygun olunması gerekir.

Aile yardımı, sigortalılık statüsü fark etmeksizin belirli bir maaş karşılığı çalışmayan veya herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan aylık almayan eşler ile çocuklar için ödenir.