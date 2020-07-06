Devletten 400 TL'nin üzerinde aylık aile desteği! Yararlanma şartları açıklandı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile aile yardımının kapsamı belirlenmiştir. Temmuz ayına girilmesiyle beraber memur aylığı için aile yardımına ilişkin rakamlar da belli oldu. Memur ve memur emeklileri 1.75 enflasyon farkı alacak. Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %5.75 oranında zam yapılacak. Aktif bir şekilde devlet kurumlarında çalışmayı sürdürenler ise; Temmuz ayında belirlenen enflasyon zammına ek olarak aile yardımı da alacak. Memurlara aile yardımı kapsamında eş ve çocukları için ödeme yapılacak. Aile yardımı nedir? Nasıl alınır? Kimler aile yardımı hakkından yararlanabilir? Kimlere aile yardımı ödemesi yapılmaz?
Aile yardımı temelde devlet memurlarının maaşlarına yapılan eklentiyi ifade eder. Ancak aile yardımından yararlanmak için ilgili kurum ve bakanlık tarafından belirlenen şartlara uygun olunması gerekir.
Aile yardımı, sigortalılık statüsü fark etmeksizin belirli bir maaş karşılığı çalışmayan veya herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan aylık almayan eşler ile çocuklar için ödenir.
Aile yardımı ödeneği başvurusu yapmak için herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmaz. Aile yardımına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilir. e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapıldıktan sonra "Kamu Personeli Aile Bilgileri Bildirim Sistemi" sayfasına tıklanır. Yapılan başvurunun değerlendirilmesinden sonra onay verilmesi halinde memurların maaşına ek yapılır.
Aile yardımından yararlanabilmek için kişilerin yerine getirmesi gereken koşullar belirlenmiştir. Belirlenen şartları yerine getiren memurlar maaşlarına eklenen aile yardımıyla eş ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilirler.
Aile yardımı ödenen memurlar;
l Memurların Medeni Kanunun şartlarını yerine getiren resmi bir şekilde evli olması gerekir. Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca ödeme yapılır.
l Memurun erkek çocuklarının eğitim durumuna bakılmaksızın 25 yaşına kadar; kız çocuklarına ise çalışmadıkları ve evli olmadıkları süre boyunca yaş koşuluna bakılmaksızın ömür boyunca ödeme yapılır.
l Memurların geçimini sağladığı üvey evlatları içinde aile yardımı yapılmaktadır.
Aile yardımı ödenmeyen memurlar ise;
l Evlenen çocukları ve çalışan veya emekli maaşı alan eşleri için aile yardımı alamazlar.
l 25 yaşını dolduran çocuklar için de aile yardımı kesintisi yapılır. (Ancak bu noktada 25 yaşını doldurmasına rağmen evlenmemiş olan ve çalışmayacak derecede maluliyet durumu, yetkilendirilmiş sağlık kuruluşundan alınan raporla ispat edilen çocuklar için ödenek verilmeye devam edilir.)
l Kendi nam ve hesabına çalışan veya başka birinin yanında menfaat karşılığında çalışan çocuklar için aile yardımı verilmez. (Eğitim hayatı sırasında tatil zamanında çalışanlar için ödeme verilir.)
l Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için de ödeme yapılmaz.
l Eşleri vefat eden ya da çeşitli nedenlerle boşanan memurlara eş için yapılan aile ödeneğinde kesinti meydana gelir.
Evli olan devlet memurlarının maaşlarına eş ve çocukları için yapılan aile yardımının miktarının belirlenmesinde çocukların yaşı ve eşin çalışma durumu etkili olur. Buna göre 2020 yılı içerisinde;
l Çalışmayan ya da emekli maaşı olmayan eş için; 351 TL
l 0-6 yaş aralığında bulunan çocuklar için; 77.26 TL,
l 6 yaş ve üzerinde olan çocuklar için; 38.62 TL aile yardımı ödemesi yapılır.
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