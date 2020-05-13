Devletten 650 TL'lik destek! Pek çok anne bu destekten haberdar değil...

Çalışma hayatını devam ettiren annelere, doğum öncesinde ve sonrasında olmak üzere istirahat süreleri verilir. İstirahat sürelerinde annelerin maaşlarında yapılan kesintiler geçici iş göremezlik ödeneği ile iade edilirken yeni anne olan kadınlara özel sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu sosyal yardımların içerisinde kreş yardımı büyük bir yer tutar.
Kadınların istihdamda yerini arttırmak ve genç nüfusu desteklemek amacıyla verilen sosyal yardımlardan biri olan kreş yardımından annelerin yararlanabilmesi için belirlenen şartlara uygun olmak gerekir. Peki, kreş yardımı nedir? Kimler bu kreş yardımından yararlanabilir? Kreş yardımı ne kadardır? İşte kreş yardımına dair merak edilen bütün detaylar...
Doğumun ardından çalışmaya devam eden anneler için devlet tarafından teşvikler verilmiştir. Bebeklik döneminin bitmesinden sonra oyun çağına gelen çocuklara özel kreş yardımı desteği sağlanır. Maddi durumu çocuklarını kreşe göndermeye yeterli olmayan ailelerin yardımına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koşar. Aylık olarak verilen kreş yardımı ile çocukların sosyalleşmesi sağlanır.
Kreş yardımından yararlanacak annenin başvuru tarihinden itibaren 0-5 yaş aralığında çocuk sahibi olması gerekir.
Kreş yardımından yararlanmak için annenin mutlaka SGK kapsamında sigortalı olarak bir işte çalışıyor olması şarttır.
Başvurusunu iletecek anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir.
Projeden maddi destek alacak olan annenin 0-5 yaş aralığındaki çocuğuyla aynı evde ikamet etmesi istenir.
Başvurunun onaylanmasından sonraki dönemde SGK'ya bildirilen son bir yıllık kazancın aylık ortalamasının brüt asgari ücretin iki katından az olması gerekir.
Başvuruyu iletecek olanların projelerin uygulandığı illerde yaşaması gerekir.
0-5 yaş aralığındaki çocukların proje kapsamında bulunan illerdeki kreş, anaokulu veya gündüz bakım evlerine düzenli olarak devam etmeleri gerekir.
Ekonomik durumu kreş ücretlerini karşılamaya yeterli olmayan;
Bebeğin yaşadığı hane içerisinde sigortalı olarak çalışan anne ve babalar,
Eşi vefat etmiş ya da yasal olarak boşanmış anne ve babalar,
Maddi açıdan çalışma zorunluluğu bulunan yalnız yaşayan anne ve babalar,
Maaş miktarı belirlenen aralıktan az olan anne ve babalar kreş yardımı desteğinden yararlanabilirler.
Çalışan anneler kreş yardımı desteğine ilişkin başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gerçekleştirebilir. Kreş yardımı başvurusu sırasında; üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartının fotokopisi, kreş başvuru formu, maaş bordrosu, ikamet belgesi, hesap numarası ile kirada oturanlar için kira kontratı belgeleri yeterli olur.
Kreş yardımı desteğinden yararlanmak için tek çocuk adına en fazla 24 ay ödeme yapılır. 2020 yılı içerisinde kreş parası ödemesi 650 TL seviyesindedir.
Kreş desteğinden yararlanmak için başvurularını yapacak annelerin ikamet illeri Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya olarak belirlenmiştir. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirlenen iller kapsamında İstanbul'da 3250, Ankara'da 1500, İzmir'de 1500, Bursa'da 1250, Antalya'da 1500, Malatya'da 750 ve Elazığ'da 500 anneye destek verilmektedir.
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