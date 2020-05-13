Devletten 650 TL'lik destek! Pek çok anne bu destekten haberdar değil...

Çalışma hayatını devam ettiren annelere, doğum öncesinde ve sonrasında olmak üzere istirahat süreleri verilir. İstirahat sürelerinde annelerin maaşlarında yapılan kesintiler geçici iş göremezlik ödeneği ile iade edilirken yeni anne olan kadınlara özel sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu sosyal yardımların içerisinde kreş yardımı büyük bir yer tutar.

Kadınların istihdamda yerini arttırmak ve genç nüfusu desteklemek amacıyla verilen sosyal yardımlardan biri olan kreş yardımından annelerin yararlanabilmesi için belirlenen şartlara uygun olmak gerekir. Peki, kreş yardımı nedir? Kimler bu kreş yardımından yararlanabilir? Kreş yardımı ne kadardır? İşte kreş yardımına dair merak edilen bütün detaylar...

KREŞ YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Doğumun ardından çalışmaya devam eden anneler için devlet tarafından teşvikler verilmiştir. Bebeklik döneminin bitmesinden sonra oyun çağına gelen çocuklara özel kreş yardımı desteği sağlanır. Maddi durumu çocuklarını kreşe göndermeye yeterli olmayan ailelerin yardımına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koşar. Aylık olarak verilen kreş yardımı ile çocukların sosyalleşmesi sağlanır.