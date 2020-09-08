Devletten bir destek daha! Torununa bakan aile büyüklerine müjde...

Çocuk sahibi olduktan sonra iş hayatına dönmek isteyen anneler, çocuklarını anneanne ya da babaannelerine bırakmak isteyebilir. Aile büyüklerinin çocuklara bakması için verilen yardım parası aylık olarak ödenir. Her yıl değişen yardım parası, annelerin çalışma süresine göre farklılık gösterir.
TORUN BAKIM AYLIĞININ ŞARTLARI
Torun bakım parasından yararlanmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gereklidir. Şartlar şöyle:
Yardım parasını alabilmeniz için T.C. vatandaşı olmanız gerekir.
Siz ve torununuz proje kapsamında bulunan illerden birinde yaşamalısınız.
Çalışan anne ve çocuk aynı evde, büyükannenin ise farklı bir adreste ikamet etmesi gerekir.
Çocuk sahibi annenin 18 yaşından büyük ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışması gereklidir. Ayrıca, bakımı üstlenilecek çocuğun 3 yaşından büyük olmaması şartı vardır.
Annelerin verilen doğum iznini kullanması ve sonrasında iş hayatına dönmesi gerekir.
Torun bakım maaşı süresi içerisinde, annelere en az 1 yıllık sigorta ödemesi yapılmalıdır.
İşveren ve anne arasında birden üçüncü dereceye kadar kan bağı bulunmamalıdır.
Anne ve babanın net gelirinin asgari ücretin 3 katından fazla olmaması gerekir.
Yardım parasının alındığı süre boyunca bakıcı istihdamı yapılırsa aylık kesilir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından istenen evraklar bakanlık görevlilerince bildirilir. Temel olarak gereken belgeler şöyle:
Büyükanne, anne ve bebeğin kimlik fotokopileri,
Annenin nüfus kaydı örneği,
Annenin iş yerine ait imza sirküsü ve sicil gazetesi örnekleri,
Anne, bebek ve büyükanneye ait ikametgah kayıtları,
Annenin SGK hizmet dökümü örnekleri,
BAŞVURU İLLERİ
Torun bakım projesi kapsamında belirlenen 10 pilot il şöyledir:
Gaziantep
Konya
İstanbul
Tekirdağ
Bursa
Sakarya
İzmir
Antalya
Ankara
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Torun bakım parası başvurusu yapılması için öncelikle gerekli şartların sağlanması gerekir. Şahsen başvuru yapmak isteyen büyükannelerin evrakları hazırlayıp Sosyal Hizmetler il ya da ilçe müdürlüklerine gidilmeli. Kurum, evrakları aldıktan sonra gerekirse büyükannenin belirlenen tam teşekküllü bir hastahaneden sağlık raporu almasını talep eder. Sonrasında, torun bakım parası dilekçesi doldurulup maaş başvurusu sisteme alınır. Kurum tarafından incelemeye alınan başvurunun uygun olup olmadığı değerlendirilir. Başvuru olumlu sonuçlandığında ise, kişiye aylık ödeme yapılır.
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