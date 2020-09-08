Devletten bir destek daha! Torununa bakan aile büyüklerine müjde...

Çocuk sahibi olduktan sonra iş hayatına dönmek isteyen anneler, çocuklarını anneanne ya da babaannelerine bırakmak isteyebilir. Aile büyüklerinin çocuklara bakması için verilen yardım parası aylık olarak ödenir. Her yıl değişen yardım parası, annelerin çalışma süresine göre farklılık gösterir.

TORUN BAKIM AYLIĞININ ŞARTLARI

Torun bakım parasından yararlanmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gereklidir. Şartlar şöyle: