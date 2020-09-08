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Devletten bir destek daha! Torununa bakan aile büyüklerine müjde...

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2020 14:20 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla ödenen torun bakım parası, belirli şartlar dahilinde vatandaşlara aktarılır. Kadın istihdamını teşvik etmek ve çocuğa bakan kişiye yardım sağlamak amacıyla ödenen torun bakım parası oldukça önemli bir proje olarak ekonomiye destek sağlar.

Devletten bir destek daha! Torununa bakan aile büyüklerine müjde...

Çocuk sahibi olduktan sonra iş hayatına dönmek isteyen anneler, çocuklarını anneanne ya da babaannelerine bırakmak isteyebilir. Aile büyüklerinin çocuklara bakması için verilen yardım parası aylık olarak ödenir. Her yıl değişen yardım parası, annelerin çalışma süresine göre farklılık gösterir.

TORUN BAKIM AYLIĞININ ŞARTLARI

Torun bakım parasından yararlanmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gereklidir. Şartlar şöyle:

  • Yardım parasını alabilmeniz için T.C. vatandaşı olmanız gerekir.

  • Siz ve torununuz proje kapsamında bulunan illerden birinde yaşamalısınız.

  • Çalışan anne ve çocuk aynı evde, büyükannenin ise farklı bir adreste ikamet etmesi gerekir.

  • Çocuk sahibi annenin 18 yaşından büyük ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışması gereklidir. Ayrıca, bakımı üstlenilecek çocuğun 3 yaşından büyük olmaması şartı vardır.

  • Annelerin verilen doğum iznini kullanması ve sonrasında iş hayatına dönmesi gerekir.

  • Torun bakım maaşı süresi içerisinde, annelere en az 1 yıllık sigorta ödemesi yapılmalıdır.

  • İşveren ve anne arasında birden üçüncü dereceye kadar kan bağı bulunmamalıdır.

  • Anne ve babanın net gelirinin asgari ücretin 3 katından fazla olmaması gerekir.

  • Yardım parasının alındığı süre boyunca bakıcı istihdamı yapılırsa aylık kesilir.

  • Büyükannenin herhangi bir fiziksel ya da ruhsal sorunu olmamalıdır. 65 yaşın üstündeki büyükannelerin sağlık raporu alması şarttır.

    • BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

    Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından istenen evraklar bakanlık görevlilerince bildirilir. Temel olarak gereken belgeler şöyle:

    • Büyükanne, anne ve bebeğin kimlik fotokopileri,

    • Annenin nüfus kaydı örneği,

    • Annenin iş yerine ait imza sirküsü ve sicil gazetesi örnekleri,

    • Anne, bebek ve büyükanneye ait ikametgah kayıtları,

    • Annenin SGK hizmet dökümü örnekleri,

    • Ebeveynlerin net gelirinin bulunduğu gelir belgesi

    BAŞVURU İLLERİ

    Torun bakım projesi kapsamında belirlenen 10 pilot il şöyledir:

    • Gaziantep

    • Konya

    • İstanbul

    • Tekirdağ

    • Bursa

    • Sakarya

    • İzmir

    • Antalya

    • Ankara

    • Kayseri

    BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Torun bakım parası başvurusu yapılması için öncelikle gerekli şartların sağlanması gerekir. Şahsen başvuru yapmak isteyen büyükannelerin evrakları hazırlayıp Sosyal Hizmetler il ya da ilçe müdürlüklerine gidilmeli. Kurum, evrakları aldıktan sonra gerekirse büyükannenin belirlenen tam teşekküllü bir hastahaneden sağlık raporu almasını talep eder. Sonrasında, torun bakım parası dilekçesi doldurulup maaş başvurusu sisteme alınır. Kurum tarafından incelemeye alınan başvurunun uygun olup olmadığı değerlendirilir. Başvuru olumlu sonuçlandığında ise, kişiye aylık ödeme yapılır.

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