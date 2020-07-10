Devletten büyük müjde! Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

Kamu bankaları yeni bir paket sundu. Kamu bankaları artık 4 çeşit kredi sağlıyor. Her ihtiyaca uygun krediler bulunuyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank çeşitli ihtiyaçlara uygun olarak vatandaşlara kredi imkanı sağlıyor. Bu ihtiyaçlar arasında tatil destek, konut, taşıt ve sosyal hayata destek kredileri bulunuyor. Başvuruların gayet kolay gerçekleştiği bu yeni paketi yakından inceleyelim.

DEVLET BANKALARININ YENİ PAKETLE SUNMUŞ OLDUĞU KREDİLER

Sosyal hayatın canlanması, turizmin güçlenmesi ve normalleşme sürecine destek olmak adına 4 adet kredi çeşidi sunuluyor. Bu krediler sayesinde insanlar hem alışverişlerini, hem tatillerini hem de konut ihtiyaçlarını karşılayarak normalleşme sürecine katkıda bulunuyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ortak açıklamasında kamu bankaları tarafından geliştirilen 4 yeni krediyle birlikte yeni normal süreci hızlandırılıyor. Vatandaşlar belirli şartları karşıladığı takdirde kredilerden faydalanabiliyor.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası web adresini ziyaret ederek aşağıdaki adımları gerçekleştirip kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.