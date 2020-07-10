Devletten büyük müjde! Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

Kamu bankaları yeni bir paket sundu. Kamu bankaları artık 4 çeşit kredi sağlıyor. Her ihtiyaca uygun krediler bulunuyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank çeşitli ihtiyaçlara uygun olarak vatandaşlara kredi imkanı sağlıyor. Bu ihtiyaçlar arasında tatil destek, konut, taşıt ve sosyal hayata destek kredileri bulunuyor. Başvuruların gayet kolay gerçekleştiği bu yeni paketi yakından inceleyelim.
Sosyal hayatın canlanması, turizmin güçlenmesi ve normalleşme sürecine destek olmak adına 4 adet kredi çeşidi sunuluyor. Bu krediler sayesinde insanlar hem alışverişlerini, hem tatillerini hem de konut ihtiyaçlarını karşılayarak normalleşme sürecine katkıda bulunuyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ortak açıklamasında kamu bankaları tarafından geliştirilen 4 yeni krediyle birlikte yeni normal süreci hızlandırılıyor. Vatandaşlar belirli şartları karşıladığı takdirde kredilerden faydalanabiliyor.
Ziraat Bankası web adresini ziyaret ederek aşağıdaki adımları gerçekleştirip kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Bireysel -> Başvurular -> Bireysel Kredi Başvuruları
Bu adımları izledikten sonra sizi yönlendirdikleri sayfada T.C. kimlik numaranızı ve cep telefonunuzu yazdıktan sonra SMS doğrulama kodu gönderiliyor.
Kodu başarılı bir şekilde yazdıktan sonra bir sonraki adım olan kredi bilgilerine yönlendiriliyorsunuz.
Kredi bilgilerinizi girerek kolayca başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz.
Halkbank internet şubesine ya da mobil şubeye giriş yaparak aşağıda belirtilen adımları izleyip kredi başvurunuzu gerçekleştiriyorsunuz.
Başvuru -> Kredi Başvurusu -> Tüketici Kredisi -> Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi
İnternet şube ya da mobil şube üyeliğiniz yoksa aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
0850 222 0 400 Halkbank Dialog servisini arayıp
Sesli yanıt sisteminde bulunan işlemler bölümünden 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini tuşlayıp
Kredi başvurunuzu gerçekleştirmiş olursunuz.
Vakıfbank sayesinde cep telefonunuzdan başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. SMS ile başvuru yapmak için aşağıdaki adımları takip ediniz:
Aralarında birer boşluk bırakarak 'DESTEK TCKN HANEGELİRİ' kısımlarını doldurarak 5724'e SMS gönderebilirsiniz.
İşlemden sonra başvurunuz işleme alınmış oluyor.
10.000 liraya kadar kredi imkanınız bulunuyor. 6 ay geri ödemesiz bir şekilde krediden faydalanmak mümkün oluyor. 36 ay vade imkanıyla aylık %0,49'luk faiz uygulanarak krediniz hazır bulunuyor. Üstelik aylık eşit taksit tutarı ödüyorsunuz.
Hane halkı aylık gelirinin 5.000 liradan aşağıda olması gerekiyor.
3 kamu bankasından sadece bir tanesine başvuru gerçekleştirilebiliyor.
Aynı hane halkı içerisinden sadece bir kişi başvuru yapabiliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum