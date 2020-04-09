Devletten çocuk parası desteği! Ebeveynlere 100 Dolara kadar ödeme yapılıyor...

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından verilen çocuk parasının ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili fonu üzerinden karşılanır. Her çocuk için tek bir sefere mahsus olmak üzere verilen yardımın miktarında çocuk sayısına göre değişiklik olmaktadır.

Aile bütçesine katkıda bulunmak ve çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için verilen çocuk parası, doğum yapan annenin ilgili kurum üzerinden başvurması sonucunda verilir. Çocuk parası için başvuru süresi, doğumdan itibaren 5 yıl ile sınırlandırılmıştır. 5 yaşını geçen çocuklar için çocuk parası yardımı dışında; ailenin gelir durumunun kötü olması halinde şartlı eğitim yardımı ile şartlı çocuk sağlık yardımı gibi desteklerden yararlanılabilir. Peki, çocuk parası nedir? Nasıl Alınır? Çocuk parası için gerekli olan koşullar nelerdir? İşte, ailelere nefes olacak çocuk parasına dair merak edilen detaylar...

ÇOCUK PARASI YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?

Çocuk parası, nüfus artışını desteklemek, ailelere yardımcı olmak ve bebeklerin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak için devlet tarafından tek seferlik ve geri ödemesiz olarak verilmektedir.