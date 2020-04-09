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Devletten çocuk parası desteği! Ebeveynlere 100 Dolara kadar ödeme yapılıyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2020 12:23 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının projeleri kapsamında anneler ve çocukları için sosyal haklar devreye giriyor. Çocuk yardımı, bu sosyal haklardan en az bilineni olarak karşımıza çıkıyor. Doğum yardımı ile karıştırılan çocuk parası, çocuk sayısına göre başvuru yapan kadınlara verilir. Tek seferlik olarak ödenen yardım anneler tarafından bizzat PTT şubelerinden çekilir.

Devletten çocuk parası desteği! Ebeveynlere 100 Dolara kadar ödeme yapılıyor...

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından verilen çocuk parasının ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili fonu üzerinden karşılanır. Her çocuk için tek bir sefere mahsus olmak üzere verilen yardımın miktarında çocuk sayısına göre değişiklik olmaktadır.

Aile bütçesine katkıda bulunmak ve çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için verilen çocuk parası, doğum yapan annenin ilgili kurum üzerinden başvurması sonucunda verilir. Çocuk parası için başvuru süresi, doğumdan itibaren 5 yıl ile sınırlandırılmıştır. 5 yaşını geçen çocuklar için çocuk parası yardımı dışında; ailenin gelir durumunun kötü olması halinde şartlı eğitim yardımı ile şartlı çocuk sağlık yardımı gibi desteklerden yararlanılabilir. Peki, çocuk parası nedir? Nasıl Alınır? Çocuk parası için gerekli olan koşullar nelerdir? İşte, ailelere nefes olacak çocuk parasına dair merak edilen detaylar...

ÇOCUK PARASI YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?

Çocuk parası, nüfus artışını desteklemek, ailelere yardımcı olmak ve bebeklerin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak için devlet tarafından tek seferlik ve geri ödemesiz olarak verilmektedir.

  • Annenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
  • Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra sağ olarak yapılması şarttır. Yardım için başvuru süresi; doğum tarihinden itibaren başlar ve 5 yılın ardından son bulur.
  • Başvurunun öncesinde bebek, nüfusa kayıt ettirilmeli ve kimliği alınmalıdır.
  • Çocuk parası başvurusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Hizmet Merkezleri üzerinden iletilebilir.
  • Doğum yapan annenin kamu kurumunda çalışması durumunda hiçbir başvuru yapmadan çalıştığı birim üzerinden çocuk parası yardımını alması mümkündür.
  • Çocuk parası başvurusu için; doğum yardım başvuru dilekçesi, anneye ve çocuğa ait kimlik belgeleri ile hastahaneden alınan doğum belgesi yeterli olur.

ÇOCUK PARASI BAŞVURUSU NASIL SORGULANIR?

Çocuk parası yardımı için yapılan başvurunun sorgulanması için iki alternatif yöntem sunulmuştur. e-Devlet'ten veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi ALO 170'i arayarak sorgulama yapabilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA

Çocuk parası başvurusu sorgulaması yapmak için e-Devlet sistemindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığının sayfaları kullanılır.

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan "Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama" sayfasına tıklayın.
  • Açılan sayfanın en alt kısmında bulunan "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basın ve güvenlik adımları bölümüne geçin.
  • Kimlik doğrulama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi boşluklarını doldurun ve "sisteme giriş yap" yazısına basın.

ÇOCUK PARASI YARDIMI NE KADARDIR?

  • İlk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL ödeme yapılır.
  • Annenin çoklu doğum yapması halinde ise; ikiz bebekler için ilk çocuk için 300 TL ve ikinci çocuk için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL ödeme yapılır.
  • Üçüz çocukların doğumu halinde ilk bebek için 300 TL, ikinci bebek için 400 TL ve üçüncü bebek için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL yardım yapılır.
    15 Mayıs 2015 tarihinden önce yapılan doğumlar için yardım verilmezken; sonraki dönemde verilecek yardımlar için bu doğumlar da dikkate alınır. 15 Mayıs 2015 öncesi iki doğum yapan kişi, 2015 tarihinden sonraki 3. doğumu için çocuk parasına başvurduğunda 600 TL ödeme alır.
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Anahtar Kelimeler:
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk parası desteği,

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