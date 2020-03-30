Devletten çoçuk parası müjdesi! İşte şartlar!

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geliştirilen projeler kapsamında muhtaç durumdaki ailelerin evlatları için çocuk parası ile eğitim ve sağlık desteği sağlanıyor. Ekonomik zorluklar nedeniyle temel eğitimini alamayan çocuklar için ailelerinin belirlenen şartlara uygun olması halinde çocuk yardımı yapılır. Şartlı Eğitim Yardımı, örgün öğrenime katılan çocukların eğitiminin başlangıcından lise eğitimi bitene kadar ödenir. Peki, şartlı eğitim yardımı nedir? Kimler bu yardımdan yararlanabilir? Şartlı eğitim yardımı için belirlenen koşullar nelerdir? İşte, şartlı eğitim yardımına ilişkin merak edilen bütün detaylar...

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) ŞARTLARI NELERDİR?

l Şartlı eğitim yardımından yararlanmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

l Şartlı eğitim yardımına başvuracak kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi bir sigorta koluna ait iş akdinin olmaması şarttır.

l Temel olarak; şartlı eğitim yardımı, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ve maddi olanaksızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ya da göndermekte zorluk yaşayan ailelere çocuklarını okula gönderme şartıyla bu destek verilir.