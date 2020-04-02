Devletten erken emeklilik müjdesi! Hem kadınlar hem erkekler...

Bütün şartları yerine getirip emekli olma şansı olan vatandaşlar erken emeklilik yöntemlerine bakarak süreyi kısaltmaya göz kırpıyorlar. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu kapsamında kadın ve erkekler için erken emekli olmanın yolları belirlenmiştir. Yasa çerçevesinde; kadınlar doğum borçlanması, erkekler ise askerlik borçlanması ile erken emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.
Doğum ve askerlik borçlanması çoğu kişi tarafından bilinir. Ancak bunların dışında malulen emeklilik ve yurt dışı borçlanması fırsatı sunulmuştur. Aynı zamanda sigorta başlangıç tarihi dikkate alınarak 3600 günden erken emeklilik kapısı aralanmıştır. Peki, erken emeklilik yöntemlerinin şartları nelerdir? Kimler erken emeklilik hakkından yararlanabilir?
Kadınlara tanınan doğum borçlanması hakkı; doğum öncesi ve sonrasındaki dönemde primleri ödenmeyen kadınların SGK'ya borçlanmasını ifade eder. Bu hak ile kadınlar geriye dönük borçlanabiliyor. Kadınlar 3 çocuğa kadar yapılabilen borçlanma için; doğumdan önce sigorta başlangıcının olması gerekir. Doğum ve sonrasındaki dönemde kadın sigortalı adına herhangi bir prim ödemesi yapılmaması şarttır.
Erkeklere tanınan askerlik borçlanması hakkı; askerlik döneminde iş hayatından uzak kalan sigortalıların primlerinin geriye dönük olarak ödenmesi anlamına gelir. Vatani görevini er ya da erbaş olarak yapanlar askerlik borçlanması hakkından yararlanabilirler. Yedek subaylık sınavına hazırlık dönemiyle bu okulda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir. Askerlik borçlanması, en fazla askerlik süresi boyunca yapılabilir. Vatandaşlar 18 aylık askerlik süresi için dilerse 10 gün bile borçlanabilir.
3600 prim gününden emekli olmak için sigortalıların 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartını yerine getirmeleri gerekir. Sigortalılık süresi ve prim günü koşullarının yanı sıra; vatandaşların ilk sigortalı olma tarihleri de önemlidir. Sigortalıların mutlaka 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olması gerekir.
3600 günden erken emekliliğe hak kazanmak için vatandaşların sigortalılık süresi ve prim günü şartını tamamlama tarihleri de önemlidir. Şartları yerine getirme tarihi için 31.12.2011 temel alınır ve bu tarih vatandaşların emekli olma yaşını da belirler.
l 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olan, 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkekler 55 yaşında; kadınlar ise 54 yaşında emekliğe hak kazanırlar.
l 09.1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı yapılmasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında 3600 günden emekli olabilirler.
Malulen emeklilik çalışma hayatı sırasında yaşadığı kaza, hastalık veya rahatsızlık nedeniyle iş gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşaması durumunda ortaya çıkar. İş gücü kaybının oranı yetkilendirilen sağlık kuruluşları tarafından rapor ile tescil edilmelidir.
Malulen emeklilik için 1800 prim günü ödemesi şartı aranır. Ancak iş gücü kaybı raporunda "başka birisinin sürekli bakımına muhtaç" ibaresinin yer alması halinde sigorta prim şartına bakılmaksızın direkt malulen emeklilik aylığı bağlanır.
Yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri SGK'ya borçlanılabilir. Yurt dışı hizmet borçlanması hakkından yararlanmak için kişilerin Türkiye'de herhangi bir kurumda sigortalı olarak çalışmaması gerekir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum