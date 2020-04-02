Devletten erken emeklilik müjdesi! Hem kadınlar hem erkekler...

Bütün şartları yerine getirip emekli olma şansı olan vatandaşlar erken emeklilik yöntemlerine bakarak süreyi kısaltmaya göz kırpıyorlar. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu kapsamında kadın ve erkekler için erken emekli olmanın yolları belirlenmiştir. Yasa çerçevesinde; kadınlar doğum borçlanması, erkekler ise askerlik borçlanması ile erken emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.

Doğum ve askerlik borçlanması çoğu kişi tarafından bilinir. Ancak bunların dışında malulen emeklilik ve yurt dışı borçlanması fırsatı sunulmuştur. Aynı zamanda sigorta başlangıç tarihi dikkate alınarak 3600 günden erken emeklilik kapısı aralanmıştır. Peki, erken emeklilik yöntemlerinin şartları nelerdir? Kimler erken emeklilik hakkından yararlanabilir?

DOĞUM BORÇLANMASI İLE KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK

Kadınlara tanınan doğum borçlanması hakkı; doğum öncesi ve sonrasındaki dönemde primleri ödenmeyen kadınların SGK'ya borçlanmasını ifade eder. Bu hak ile kadınlar geriye dönük borçlanabiliyor. Kadınlar 3 çocuğa kadar yapılabilen borçlanma için; doğumdan önce sigorta başlangıcının olması gerekir. Doğum ve sonrasındaki dönemde kadın sigortalı adına herhangi bir prim ödemesi yapılmaması şarttır.