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Devletten ikiz ve üçüz bebekler için 26 milyon liralık doğum yardımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için ilk kez geçen yıl başlatılan "Çoklu Doğum Yardımı" kapsamında ikiz ve üçüz doğan 28 bin 938 bebeğe destek sağladı - Yardım programıyla iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek veren Bakanlık, şu ana kadar 14 bin 350 anneye toplam 26 milyon 207 bin lira ödeme yaptı - "Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla tüm anneler için uygulanan doğum yardımları kapsamında da 2019'da 1 milyon 120 bin 387 bebek için toplam 477 milyon lira ödeme gerçekleştirildi

BURCU ÇALIK - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için ilk kez geçen yıl başlatılan "Çoklu Doğum Yardımı" kapsamında ikiz ve üçüz doğan 28 bin 938 bebek için 14 bin 350 anneye toplam 26 milyon 207 bin lira ödeme yaptı.

"Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla 2015'ten itibaren uygulanan doğum yardımlarıyla, evlatlarını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan binlerce annenin sevinci perçinlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, Türkiye'nin sahip olduğu dinamik nüfus yapısının korunması ve ailelerin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, 2019'da 1 milyon 120 bin 387 bebek için 1 milyon 77 bin 935 anneye ödeme yaptı.

Bu dönemde doğum yardımı ödemelerinin toplam miktarı 477 milyon lira oldu.

- İkiz ve üçüzler için iki yıl süreli destek

Geçen yıl uygulamanın kapsamını genişleterek Çoklu Doğum Yardım Programı'nı hayata geçiren Bakanlık, ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağlamaya başladı.

Sağlık Bakanlığının Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi'nde yer alan aşıların süresi içinde yaptırılması kaydıyla gerçekleştirilen yardımlardan, bugüne kadar ikiz ve üçüz bebeği olan 14 bin 350 anne yararlandı.

Uygulama kapsamında 28 bin 938 bebek için toplam 26 milyon 207 bin lira ödeme yapıldı.

- Tüm anneler "doğum yardımı" alabiliyor

Bakanlık, doğum yardımı programı kapsamında, başvuran annelerin, canlı doğan birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştiriyor.

Bu program, herhangi gelir durumu kıstasına bakılmaksızın, yurt içi ve dışında dünyaya gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi tüm bebekler için uygulanıyor.

Annenin vefat etmesi, Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaması gibi durumlarda ise ödemeler babaya yapılıyor.

Çoklu Doğum Yardımı'ndan ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve çoklu doğumla dünyaya gelen bebeklerin bulunduğu haneler faydalanabiliyor.

- Başvurular nasıl yapılıyor?

Doğum yardımı başvuruları için öncelikle bebeğin ilgili nüfus müdürlüğünde kayıt işleminin yapılması gerekiyor. Ardından "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" ile şahsen veya posta, kargo yoluyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunulabiliyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin ise çalıştığı yere müracaat etmesi yeterli oluyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da başvurularını büyükelçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

Doğum yardımı ödemeleri, başvurunun Doğum Yardımı Sistemi'ne girildiği ayı takip eden ay içinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebiliyor.

Çoklu Doğum Yardımı başvuruları ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca alınıyor.

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"Çoklu Doğum Yardımı", aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, doğum yardımı ödemeleri, ikiz ve üçüz bebekler,

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