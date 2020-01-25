Devletten ikiz ve üçüz bebekler için 26 milyon liralık doğum yardımı

BURCU ÇALIK - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için ilk kez geçen yıl başlatılan "Çoklu Doğum Yardımı" kapsamında ikiz ve üçüz doğan 28 bin 938 bebek için 14 bin 350 anneye toplam 26 milyon 207 bin lira ödeme yaptı.

"Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla 2015'ten itibaren uygulanan doğum yardımlarıyla, evlatlarını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan binlerce annenin sevinci perçinlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, Türkiye'nin sahip olduğu dinamik nüfus yapısının korunması ve ailelerin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, 2019'da 1 milyon 120 bin 387 bebek için 1 milyon 77 bin 935 anneye ödeme yaptı.

Bu dönemde doğum yardımı ödemelerinin toplam miktarı 477 milyon lira oldu.

- İkiz ve üçüzler için iki yıl süreli destek

Geçen yıl uygulamanın kapsamını genişleterek Çoklu Doğum Yardım Programı'nı hayata geçiren Bakanlık, ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağlamaya başladı.