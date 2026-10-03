Pusula Portföy yöneticisi Serdar Pazı’nın aylar önceki yazısı gündem oldu: "Etkilerini göreceğiz"

MYNET DETAY | Türkiye yüzbinlerce kişinin mağdur olduğu fon krizini konuşurken; soruşturmanın merkezinde bulunan onlardan olan Pusula Portföy'de Yatırım Danışmanlığı Müdürü olarak görev alan Serdar Pazı’nın temmuz ayında kaleme aldığı yazı, tasfiye sürecindeki yatırım fonları ve soruşturma gündeminin ardından dikkat çekti.

Pazı, yazısında yılın son çeyreğine kadar enflasyon beklentilerinin görece yüksek seyretmesi nedeniyle yatırımcıların para piyasası araçlarından faydalanabileceğini belirtti.

Pazı, bu kapsamda “Dikkat, dikkat…” ifadeleriyle başladığı değerlendirmesinde para piyasası fonu, kısa vadeli mevduat ve özel sektör tahvil ihraçlarını işaret etti.

YATIRIMCILARA PARA PİYASASI FONU ÖNERİSİ

Pazı'nın yazısında, yatırımcıların değerlendirebileceği araçlar arasında para piyasası fonlarının da yer alması dikkat çekti.

Pazı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Yılın son çeyreğine kadar enflasyon beklentilerine görece yüksek seyreden para piyasasından faydalanılabilir, burada para piyasası fonu, kısa vadeli mevduat ya da özel sektör tahvil ihraçları gibi geniş bir yelpaze var, bono piyasası da stopaj avantajı ile ön planda tutulabilir.”

“HEM RİSKSİZ GETİRİ HEM DE SERMAYE PİYASALARI BİR ARADA OLMAZ”

Pazı, sermaye piyasalarının görünümüne ilişkin değerlendirmesinde ise yılın üçüncü çeyreğinin son döneminde geride kalan piyasaların toparlanma çabası gösterebileceğini belirtti.

Pazı, değerlendirmesinin devamında, “Hem risksiz getiri hem de çok iyi performans sergileyen sermaye piyasaları bir arada olmaz” ifadelerini kullandı.

Yazısında son çeyrekte toparlanma çabasının ivme kazanabileceğini belirten Pazı, değerlendirmesini “Yine de meşhur son söz: Siyah kuğulara dikkat!” ifadeleriyle tamamladı.

“POZİTİF ETKİLERİ ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ”

Pazı'nın yazısında dikkat çeken bir diğer bölüm ise şirket finansalları ve reel ekonomiye ilişkin öngörüleri oldu.

Yüksek jeopolitik risk ortamında devreye alınan stratejik rezervler, geleceğe yönelik belirsizlikler ve şirketlerin enerji maliyetlerini hedge etme eğilimine değinen Pazı, yapılan uzun vadeli kontratlarla spot piyasalardaki gelişmelerin reel sektöre yansıması arasında zaman farkı bulunduğunu ifade etti.

Pazı, bu faktörlerin şirketler ve reel ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“O yüzden şirket finansalları ve reel ekonomi üzerinde bu olası pozitif etkileri önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağız.”

“YILIN İKİNCİ YARISI” VURGUSU

Pazı, yılın ikinci yarısına ilişkin değerlendirmesinde ise ek bir gelişme yaşanmaması halinde ekonomik aktivitenin daha iyi bir tempoda ilerlemesini ve enflasyonun gıda ve enerji fiyatlarının katkısıyla nispeten kontrol altına alınmasını beklediğini belirtti.

Pazı'nın temmuz ayında yaptığı bu değerlendirmeler, Pusula Portföy'ün fon krizinde gündeme gelmesinin ardından yeniden tartışma konusu oldu.