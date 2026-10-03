FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Pusula Portföy yöneticisi Serdar Pazı’nın aylar önceki yazısı gündem oldu: "Etkilerini göreceğiz"

Fon soruşturmasının merkezindeki şirketlerden Pusula Portföy’de Yatırım Danışmanlığı Müdürü olarak görev yapan Serdar Pazı’nın temmuz ayında kaleme aldığı yazı, fon krizinin ardından yeniden gündeme geldi. Pazı’nın yazısında para piyasası fonları ve kısa vadeli yatırım araçlarına ilişkin yönlendirmelerde bulunması dikkat çekerken, şirket finansalları ve reel ekonomiye ilişkin “olası pozitif etkileri önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağız” ifadeleri kullandığı görüldü.

Pusula Portföy yöneticisi Serdar Pazı’nın aylar önceki yazısı gündem oldu: "Etkilerini göreceğiz"

MYNET DETAY | Türkiye yüzbinlerce kişinin mağdur olduğu fon krizini konuşurken; soruşturmanın merkezinde bulunan onlardan olan Pusula Portföy'de Yatırım Danışmanlığı Müdürü olarak görev alan Serdar Pazı’nın temmuz ayında kaleme aldığı yazı, tasfiye sürecindeki yatırım fonları ve soruşturma gündeminin ardından dikkat çekti.

Pazı, yazısında yılın son çeyreğine kadar enflasyon beklentilerinin görece yüksek seyretmesi nedeniyle yatırımcıların para piyasası araçlarından faydalanabileceğini belirtti.

Pazı, bu kapsamda “Dikkat, dikkat…” ifadeleriyle başladığı değerlendirmesinde para piyasası fonu, kısa vadeli mevduat ve özel sektör tahvil ihraçlarını işaret etti.

YATIRIMCILARA PARA PİYASASI FONU ÖNERİSİ

Pazı'nın yazısında, yatırımcıların değerlendirebileceği araçlar arasında para piyasası fonlarının da yer alması dikkat çekti.

Pazı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Yılın son çeyreğine kadar enflasyon beklentilerine görece yüksek seyreden para piyasasından faydalanılabilir, burada para piyasası fonu, kısa vadeli mevduat ya da özel sektör tahvil ihraçları gibi geniş bir yelpaze var, bono piyasası da stopaj avantajı ile ön planda tutulabilir.”

Pusula Portföy yöneticisi Serdar Pazı’nın aylar önceki yazısı gündem oldu: "Etkilerini göreceğiz" 1

“HEM RİSKSİZ GETİRİ HEM DE SERMAYE PİYASALARI BİR ARADA OLMAZ”

Pazı, sermaye piyasalarının görünümüne ilişkin değerlendirmesinde ise yılın üçüncü çeyreğinin son döneminde geride kalan piyasaların toparlanma çabası gösterebileceğini belirtti.

Pazı, değerlendirmesinin devamında, “Hem risksiz getiri hem de çok iyi performans sergileyen sermaye piyasaları bir arada olmaz” ifadelerini kullandı.

Yazısında son çeyrekte toparlanma çabasının ivme kazanabileceğini belirten Pazı, değerlendirmesini “Yine de meşhur son söz: Siyah kuğulara dikkat!” ifadeleriyle tamamladı.

Pusula Portföy yöneticisi Serdar Pazı’nın aylar önceki yazısı gündem oldu: "Etkilerini göreceğiz" 2

“POZİTİF ETKİLERİ ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ”

Pazı'nın yazısında dikkat çeken bir diğer bölüm ise şirket finansalları ve reel ekonomiye ilişkin öngörüleri oldu.

Yüksek jeopolitik risk ortamında devreye alınan stratejik rezervler, geleceğe yönelik belirsizlikler ve şirketlerin enerji maliyetlerini hedge etme eğilimine değinen Pazı, yapılan uzun vadeli kontratlarla spot piyasalardaki gelişmelerin reel sektöre yansıması arasında zaman farkı bulunduğunu ifade etti.

Pusula Portföy yöneticisi Serdar Pazı’nın aylar önceki yazısı gündem oldu: "Etkilerini göreceğiz" 3

Pazı, bu faktörlerin şirketler ve reel ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“O yüzden şirket finansalları ve reel ekonomi üzerinde bu olası pozitif etkileri önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağız.”

“YILIN İKİNCİ YARISI” VURGUSU

Pazı, yılın ikinci yarısına ilişkin değerlendirmesinde ise ek bir gelişme yaşanmaması halinde ekonomik aktivitenin daha iyi bir tempoda ilerlemesini ve enflasyonun gıda ve enerji fiyatlarının katkısıyla nispeten kontrol altına alınmasını beklediğini belirtti.

Pazı'nın temmuz ayında yaptığı bu değerlendirmeler, Pusula Portföy'ün fon krizinde gündeme gelmesinin ardından yeniden tartışma konusu oldu.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdiBakan Şimşek eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
Kirada 5 yıl hesabı değişiyor! Yargıtay’dan emsal kararKirada 5 yıl hesabı değişiyor! Yargıtay’dan emsal karar

Anahtar Kelimeler:
fon soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ataşehir Belediye Başkan vekili gözaltına alındı

Ataşehir Belediye Başkan vekili gözaltına alındı

Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları 2. kattan atladı

Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları 2. kattan atladı

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Ünlü fenomen Mehmet Şef'e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti

Ünlü fenomen Mehmet Şef'e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti

LPG'ye ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi! 40 lirayı aştı

LPG'ye ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi! 40 lirayı aştı

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.