Devletten kronik hastalara destek! Kronik hastalara yönelik yardım başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs pandemisinde risk grubunda yer alan kronik hastalar için devlet kronik hastalara yönelik yardım programı ödemelerini veriyor. Pandemi nedeniyle maddi zorlukları artan muhtaç durumdaki kronik hastalara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla nakdi destek sağlanıyor. Ancak söz konusu yardımdan yararlanmak için kişilerin belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki kronik hastalara yönelik yardım programı nedir? Kronik hastalara yönelik yardım başvurusu nasıl yapılır? Kronik hastalara yönelik yardım şartları nelerdir? İşte kronik hastalara yönelik yardım programı....

KRONİK HASTALARA YÖNELİK YARDIM NEDİR?

Ülkemizde geliştirilen sosyal devlet anlayışının getirisi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile, sağlık ve eğitim alanlarında tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırıyor. Maddi durumu iyi olmayan kronik hastaların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına düzenli olarak kronik hastalara nakdi destek yapılıyor. Kronik hastalara yönelik yardım programı temelde Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayanlar için verilen nakdi yardımları kapsar. Nakdi yardımın yanında özellikle cihaza bağlı yaşayan ihtiyaç sahibi kronik hastalara elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç desteği kaynağı sağlanır.