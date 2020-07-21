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Devletten tam 40 bin TL destek! Evini yenileyenler bu şartları taşıyorsa...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.07.2020 16:01 | Son Güncelleme

Evi çok eskidiği için sağlıksız koşullarda yaşamak zorunda kalan ve evini yenilemek isteyen vatandaşlara devlet 40 bin TL'ye kadar barınma yardımı yapabiliyor. Destek tamir, bakım ve gerekli durumlarda yeni ev yapımını içeriyor. Peki, barınma desteği kimlere veriliyor? Şartlar neler? Hangi işleme ne kadar yardım yapılıyor? İşte detaylar...

Devletten tam 40 bin TL destek! Evini yenileyenler bu şartları taşıyorsa...

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu sosyal yardımlar arasında barınma yardımı da yer alıyor. Adından dolayı pek çok şeyi kapsama ihtimali olan barınma yardımının detayları oldukça merak ediliyor. Barınma yardımı, vatandaşların oturamayacağı kadar eski olan ve sağlıksız koşullara sahip evlerin bakımı ve onarımı için ödeniyor. Bu sayede evleri olsa da evlerinde oturamayan ve evin bakımını yapamayan vatandaşlar evlerini yenileme fırsatına kavuşuyor. Ayrıca doğal afet kapsamında mağduriyet yaşayan vatandaşların ev eşyası alabilmesi için yapılan nakdi yardım ile ayni -mal ve hizmet- yardım da bu kapsama giriyor. Sizin için barınma yardımı miktarlarını, başvuru şartlarını ve kapsamını inceledik.

BARINMA YARDIMI NELERİ İÇERİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde dağıtılan aile yardımlarından biri olan barınma yardımı, sağlıksız koşullardan dolayı yaşanamaz hale gelen evlerin onarımı için yapılır. Mağdur ailelerin şartlarına ve ihtiyaçlarına göre prefabrik konut yapımı, betonarme ev yapımı ya da tadilat yardımı yapılır. Ayrıca doğal afetler sonrası yapılan ayni ve nakdi yardımlar da barınma yardımı olarak geçer.

Şartlara ve ihtiyacınıza göre -tamir ya da yeni ev yapımı, ev türü vb.- 20 bin, 30 bin ya da 40 bin TL'ye kadar destek alabilirsiniz.

BARINMA YARDIMINDA HANGİ İŞLEME NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

Başvuru kriterlerine uyarsanız ihtiyacınıza göre,

-Ev tamiratı için 20 bin TL
-Prefabrik ev yapımı için 30 bin TL

  • Betonarme ev yapımı için 40 bin TL'ye kadar destek alabilirsiniz.

BARINMA YARDIMINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Oturulamaz hale geldiği kanıtlanan ve aşağıdaki şartları sağlayan bir hanede yaşayan 18 yaşından büyük bir vatandaş T.C. kimlik kartı ile beraber bakanlığın ilgili il ve ilçe birimlerine başvurabilir:

  • Söz konusu hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden daha az olması (Yani 701.32 TL)
  • Onarımı için başvurulan evin ya da yeni yapılması planlanan evin arsasının tam hisseli tapusuna sahip olma
  • Dul olma, engellilik, yaşlılık, tek ebeveynli bir aile olma vb. özel yardım durumlarından birine sahip olma

    BARINMA YARDIMI İÇİN NEREYE BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde şubesi vardır. Şartları taşıyorsanız kimlik kartınızla beraber bulunduğunuz ildeki Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şubesine gidebilirsiniz.

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