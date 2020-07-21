Devletten tam 40 bin TL destek! Evini yenileyenler bu şartları taşıyorsa...

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu sosyal yardımlar arasında barınma yardımı da yer alıyor. Adından dolayı pek çok şeyi kapsama ihtimali olan barınma yardımının detayları oldukça merak ediliyor. Barınma yardımı, vatandaşların oturamayacağı kadar eski olan ve sağlıksız koşullara sahip evlerin bakımı ve onarımı için ödeniyor. Bu sayede evleri olsa da evlerinde oturamayan ve evin bakımını yapamayan vatandaşlar evlerini yenileme fırsatına kavuşuyor. Ayrıca doğal afet kapsamında mağduriyet yaşayan vatandaşların ev eşyası alabilmesi için yapılan nakdi yardım ile ayni -mal ve hizmet- yardım da bu kapsama giriyor. Sizin için barınma yardımı miktarlarını, başvuru şartlarını ve kapsamını inceledik.

BARINMA YARDIMI NELERİ İÇERİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde dağıtılan aile yardımlarından biri olan barınma yardımı, sağlıksız koşullardan dolayı yaşanamaz hale gelen evlerin onarımı için yapılır. Mağdur ailelerin şartlarına ve ihtiyaçlarına göre prefabrik konut yapımı, betonarme ev yapımı ya da tadilat yardımı yapılır. Ayrıca doğal afetler sonrası yapılan ayni ve nakdi yardımlar da barınma yardımı olarak geçer.