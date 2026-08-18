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Devletten yeni aylık düzenlemesi! Hak sahiplerine 1 yıl süre tanındı

Terörle mücadelede yaralanmasına rağmen malul sayılmayan güvenlik personeli ve koruculara aylık bağlanmasının önü açıldı. Hak sahipleri, 1 yıl içinde başvuru yapabilecek.

Devletten yeni aylık düzenlemesi! Hak sahiplerine 1 yıl süre tanındı
Aleyna Türkmen

Terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen mevcut mevzuattaki şartlar nedeniyle malul kabul edilmeyen güvenlik personeli ve güvenlik korucuları için yeni bir hak getirildi. Düzenleme kapsamında belirli şartları karşılayan hak sahiplerine aylık ödemesi yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 7594 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla Terörle Mücadele Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere çeşitli mevzuatlarda değişiklik gerçekleştirildi.

Yeni düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri, terörle mücadelede yaralanan ancak malullük derecesi bulunmadığı için bu kapsamda değerlendirilmeyen kişilere aylık bağlanmasının önünün açılması oldu.
CNBC-e 'de yer alan habere göre, uygulamadan Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli ile güvenlik korucuları, gerekli şartları taşımaları halinde yararlanabilecek.

Devletten yeni aylık düzenlemesi! Hak sahiplerine 1 yıl süre tanındı 1

MALUL SAYILMAYANLARA AYLIK BAĞLANACAK

Terör eylemleri, çatışmalar veya patlayıcı maddelerin etkisiyle yaralanan, ancak malul kabul edilmeyen ya da malullük derecesi belirlenemeyen TSK, Emniyet, MİT personeli ve güvenlik korucularına başvurmaları halinde aylık bağlanacak.

Bu kapsamda ödenecek aylığın tutarı, 17.135 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucunda hesaplanacak. Aylık ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilecek ve daha sonra Hazineden tahsil edilecek.

Düzenlemeyle Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki hak sahiplerinin vazife malullüğü aylıklarının tabanları ile derece yükseltilmesine esas göstergelerde de değişikliğe gidildi. Buna göre göstergeler 3.600 ek göstergeye kadar yeniden düzenlenirken, aylıkların asgari tutarı 35.398 gösterge rakamı esas alınarak hesaplanacak.

Yeni düzenleme kapsamında aylık bağlanan kişiler, aylık bağlanmasına ilişkin hükümler dışında, 1005 sayılı Kanun kapsamında İstiklal Madalyası sahiplerine tanınan diğer sosyal haklardan da yararlanabilecek.

Devletten yeni aylık düzenlemesi! Hak sahiplerine 1 yıl süre tanındı 2

BAŞVURU İÇİN 1 YIL SÜRE VERİLDİ

Resmî Gazete’de yayımlanan geçici maddeyle getirilen bu aylık imkânı, kanunun yürürlüğe girmesinden önce gerçekleşen olaylar bakımından bir defaya mahsus uygulanacak.

Hak sahiplerinin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurular, yaralanmanın gerçekleştiği tarihte kişinin bağlı bulunduğu kuruma yapılacak.

Başvuru sonrasında ilgililer Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere sevk edilecek. Yaralanmanın hafif nitelikte olmadığının, içerisinde en az bir adli tıp uzmanının bulunduğu sağlık kurulu tarafından düzenlenecek raporla ortaya konulması gerekecek. Bu raporlar nedeniyle ilgililerden herhangi bir ücret alınmayacak.

Devletten yeni aylık düzenlemesi! Hak sahiplerine 1 yıl süre tanındı 3

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER NE ZAMAN UYGULANACAK?

Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda da değişiklik yapıldı. Geçici 18. maddede yer alan “askerlik çağı dışına çıktıkları” ifadesi, “55 yaşını doldurdukları” şeklinde değiştirildi.

Yaralanan ancak malul sayılmayan kişilere aylık bağlanmasına ilişkin kanunun 5. maddesi 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren uygulanacak. Maddi düzenlemeler ile gösterge artışları ise kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmasını takip eden ödeme döneminden itibaren yürürlüğe girecek.

Kanunun uygulanmasına ilişkin hükümler Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete aylık destek ödemeleri terörle mücadele
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