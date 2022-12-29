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Devrim gibi yenilik! Dijital TL ile ilk ödeme gerçekleşti

29.12.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dijital TL ağında ilk ödemenin başarılı bir şekilde yapıldığını belirtti. Pilot testler gelecek yıl da devam edecek. 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecek.

Devrim gibi yenilik! Dijital TL ile ilk ödeme gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, TCMB, teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edecek.

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GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecek.

Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecek.

Açıklamada 2023 yılı boyunca Dijital Türk Lirası’nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verileceği de belirtildi.

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Türk lirası

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