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DHL Global Orta Doğu’da 2020 yılı ‘en iyi işveren’ sertifikasını aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

DHL Global Forwarding Orta Doğu’da 2020 yılı ’en iyi işveren’ sertifikasını aldığını açıkladı.Hava, deniz ve karayolu taşımacılık hizmetlerinin önemli şirketlerinden DHL Global Forwarding; Türkiye, Irak , Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2020 yılı ’en iyi işveren’ sertifikasını aldığını açıkladı.

DHL Global Orta Doğu’da 2020 yılı ‘en iyi işveren’ sertifikasını aldı

DHL Global Forwarding Orta Doğu’da 2020 yılı ’en iyi işveren’ sertifikasını aldığını açıkladı.

Hava, deniz ve karayolu taşımacılık hizmetlerinin önemli şirketlerinden DHL Global Forwarding; Türkiye, Irak , Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2020 yılı ’en iyi işveren’ sertifikasını aldığını açıkladı. Şirket sertifikayı almalarında ana etmen olarak; eğitim ve yetenek geliştirme programları, sektörün gereksinimleri karşısında en üst düzeyde olduklarından emin olunarak, sürekli yenilendikleri belirtilirken, davranış kuralları ve iş prensipleri açısında tüm çalışanların işe başlarken diğer çalışanları ile aynı küresel standartlara uyumlarını sağlamak için zorunlu olarak DHL sertifikalı forwarder eğitim programından geçtiklerini kaydetti.

DHL Global Forwarding Orta Doğu ve Afrika Bölgesi CEO’su Amadou Diallo, konu ile ilgili değerlendirmesinde; "Güçlü bir takım ile kesinlikle her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum. Çalışanlarımızı seviyoruz. Onlar tutkularıyla işimizde büyümeyi sağlıyorlar. En önemli varlığımız olarak, başarımızın temel taşlarını oluşturuyorlar. Doğru beceriler, değerler ve kazanç odaklı zihniyete sahip kişilerden oluşan, motivasyonu yüksek ve işine bağlı bir ekibe, müşterilerimiz için ellerinden gelenin en iyisini yapacakları konusunda güvenebiliriz." dedi.

DHL Global Forwarding Orta Doğu ve Afrika bölge İnsan Kaynakları Direktörü Eva Mattheeussen ise "Orta Doğu’daki başarımızın anlaşılması ve motivasyonu yüksek başarılı ekipler oluşturmak konusunda doğru yolda olduğumuzun ispatı olması açısından, bu sertifika bizim için çok önemli bir kilometre taşıdır. Organizasyonumuzdaki çalışma kültürünü geliştirmek için her zaman yeni fikirlere ve yöntemlere açığız ve bunun da çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel mutluluğunu etkilediğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsan gelişimi ile ilgili en mükemmel uygulamaları tanıma konusunda dünya çapında bir otorite olarak kabul edilen Top Employer Institute tarafından yürütülen En İyi İK Uygulamaları araştırması, daha iyi bir iş dünyası oluşturmak için çalışanlarını güçlendirmeyi taahhüt eden ve bu taahhüdü sürdüren şirketleri belirlemek için tasarlanıyor. Enstitü; organizasyonun yetenek stratejisi, yetenek edinme, öğrenme ve gelişme, performans yönetimi, liderlik gelişimi ve kültür gibi kilit alanlarını inceliyor.

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