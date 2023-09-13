DHY KURA SONUCU SORGULAMA 2023! Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

DHY 112. dönem kura çekimi sonuçları son dakika gelimeleriyle yakından takip edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DHY kura çekimi gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kura çekimi sonrasında 11.623’ü hekim ve 297’si yan dal uzmanı 1.812 uzman hekim olmak üzere, 13.435 hekimin görev yeri belli oldu. Peki, DHY kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte konuya ilişkin detaylar...

DHY 112. DÖNEM KURA ÇEKİMİ YAPILDI!

Sağlık Bakanlığı tarafından 112. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 13 Eylül saat 10:00’da başladı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde yapılacak kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekilişi Bakanlığın Youtube kanalından canlı olarak yayındı. Öte yandan kura çekimine katılımcı alınmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 112. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı 112. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı aşağıdaki link aracılığıyla öğrenilebilir.



