FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. DHY KURA SONUCU SORGULAMA 2023! Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

DHY KURA SONUCU SORGULAMA 2023! Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

13.09.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DHY kura sonuçlarının nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 13 bin 435 hekimin görev yerinin belirlendiği 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekiminin yapıldığını bildirdi. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından atama yerleri belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY 112. dönem kura çekimi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, DHY kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...

DHY KURA SONUCU SORGULAMA 2023! Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

DHY 112. dönem kura çekimi sonuçları son dakika gelimeleriyle yakından takip edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DHY kura çekimi gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kura çekimi sonrasında 11.623’ü hekim ve 297’si yan dal uzmanı 1.812 uzman hekim olmak üzere, 13.435 hekimin görev yeri belli oldu. Peki, DHY kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte konuya ilişkin detaylar...

DHY 112. DÖNEM KURA ÇEKİMİ YAPILDI!

Sağlık Bakanlığı tarafından 112. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 13 Eylül saat 10:00’da başladı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde yapılacak kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekilişi Bakanlığın Youtube kanalından canlı olarak yayındı. Öte yandan kura çekimine katılımcı alınmadı.

DHY 112. DÖNEM KURA ÇEKİMİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

sağlık-bakanlığı-kura-sonuçları

SAĞLIK BAKANLIĞI 112. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı 112. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı aşağıdaki link aracılığıyla öğrenilebilir.

DHY 112. DÖNEM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
REEDER kaç lot verir, halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? REEDER kaç lot verir, halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı?
İstanbul'da peş peşe iki zam! Su ve İBB'nin yurt ücretleri... İstanbul'da peş peşe iki zam! Su ve İBB'nin yurt ücretleri...
ABD'de kritik veri açıklandı!ABD'de kritik veri açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı dhy

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi...

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.