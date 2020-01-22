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Dicle Elektrik'ten "Her ay bir kitap" projesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik'ten "Her ay bir kitap" projesi

İZMİR (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, şirkette staj gören meslek lisesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı geliştirmek amacıyla "Her ay bir kitap" projesi başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, projenin Güneydoğu'daki 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in insan kaynakları birimi tarafından hazırlandığı belirtildi.

Proje için bazı yayın evleriyle görüşme sağlanarak Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli dünya klasikleri ile Türk Dil Kurumundan ödül almış kitapların temin edildiği kaydedilen açıklamada, kitapların 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle tatilde okumaları için 6 ildeki Dicle Elektrik iş yerlerinde staj yapan 86 öğrenciye dağıtıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik İnsan Kaynakları Müdürü Betül Güneş, stajyerlerine verdikleri kitapların bundan sonraki süreçte her ay yenileneceğini bildirdi.

Böylece stajları bitene kadar her öğrencinin ayda bir kitap okumasının sağlanacağını vurgulayan Güneş, "Bu proje Diyarbakır ile birlikte sorumluluk bölgemizdeki Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta da eş zamanlı olarak uygulamaya konuldu. Bu illere yeterli sayıda kitap gönderdik. Projeye süreklilik kazandırmak istiyoruz. Bu yıl ilk kez uygulamaya koyduğumuz bu projeyi önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek devam ettirmeyi planlıyoruz.’’ değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Dicle elektrik, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, Güneydoğu, kitap,

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